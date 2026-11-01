ஏ.ஐ.டி.யு.சி. தொழிற்சங்க அமைப்பு தின விழா

ADDED : அக் 31, 2026 07:41 PM
திருப்பூர்: ஏ.ஐ.டி.யு.சி. தொழிற்சங்கத்தின் 107-வது அமைப்பு தினம் அக். 31-ல் கொண்டாடப்படுகிறது. இதையொட்டி அமைப்பின் மூத்த தலைவர் குருதாஸ் தாஸ்குப்தாவின் 7-வது நினைவு தினம் இன்று (அக்.,31) அனுசரிக்கப்பட்டது.
திருப்பூர், ஊத்துக்குளி ரோடு பி.கே.ஆர். இல்லத்தில் உள்ள ஏ.ஐ.டி.யு.சி. மாவட்ட அலுவலகத்தில் கொடியேற்று விழா நடந்தது.
நாட்டின் அரசியல் சாசனத்தை பாதுகாப்போம், தொழிலாளி வர்க்கத்தின் உரிமைகளை பாதுகாப்போம், உழைக்கும் வர்க்கத்தின் நலனுக்காக தொடர்ந்து போராடுவோம் என உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.
மூத்த நிர்வாகி காளியப்பன் தொழிற்சங்கக் கொடியை ஏற்றினார். தேசிய துணைத் தலைவரும், திருப்பூர் எம்.பி.யுமான சுப்பராயன் தலைமை வகித்தார். பொறுப்பு மேயர் பாலசுப்பிரமணியம், மாநில செயலாளர் சேகர், மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் நடராஜன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.