/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ அ.தி.மு.க.வில் இணைந்த மாற்றுக்கட்சியினர்
UPDATED : ஆக 01, 2026 09:35 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:21 PM
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அனுப்பர்பாளையம்:திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட பகுதியில் இருந்து, பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த, 60க்கும் மேற்பட்டோர், அ.தி.மு.க வில் இணைந்தனர்.
இவர்கள் அனைவரும், திருப்பூர் மாநகர் மாவட்ட அ.தி.மு.க செயலாளர் வேல்குமார் சாமிநாதன், தலைமையில், கட்சியின் பொது செயலாளர் பழனிசாமியை சந்தித்து தங்களை கட்சியில் இணைத்து கொண்டனர். முன்னாள் எம்.எல்.ஏ விஜயகுமார், எம்.ஜி.ஆர் மன்ற இணை செயலாளர் பட்டுலிங்கம், மாவட்ட விவசாய பிரிவு துணை தலைவர் பழனிசாமி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.