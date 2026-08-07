காலியானது அமராவதி அணை! குடிநீர், பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பு நிறுத்தம்...இரு மாவட்டங்கள் பாதிக்கும் அபாயம்
காலியானது அமராவதி அணை! குடிநீர், பாசனத்திற்கு நீர் திறப்பு நிறுத்தம்...இரு மாவட்டங்கள் பாதிக்கும் அபாயம்
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:39 AM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:39 AM
உடுமலை: அமராவதி அணையிலிருந்து, பாசனம் மற்றும் குடிநீர் தேவைக்காக நீர் திறக்கப்பட்ட நிலையில், அணை காலியானதால், தண்ணீர் திறப்பு நிறுத்தப்பட்டது. இதனால், பாசனம், குடிநீருக்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. அமராவதி அணை வாயிலாக, திருப்பூர், கரூர் மாவட்டத்திலுள்ள, 54 ஆயிரத்து, 637 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன. வழக்கமாக பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கு ஜூன் முதல் வாரமும், புதிய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களுக்கு, ஆக., மாதமும் தண்ணீர் திறக்கப்படும்.
நடப்பாண்டு, கோடை கால மழை மற்றும் தென்மேற்கு பருவ மழைகள் ஏமாற்றி வருவதால், மேற்கு தொடர்ச்சிமலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில், மழையின்றி, அணைக்கு நீர் வரத்து குறைந்து காணப்பட்டது.
இந்நிலையில், பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்குட்பட்ட, எட்டு ராஜவாய்க்கால் பாசன நிலங்களுக்கு நீர் திறக்க வேண்டும், புதிய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களில் கடும் வறட்சி நிலவி வருவதால், நிலைப்பயிர்களாக உள்ள தென்னை, கரும்பு உள்ளிட்ட பயிர்களை காப்பாற்றவும், கால்நடைகள், பொதுமக்கள் குடிநீர் தேவையை கருத்தில் கொண்டு உயிர்த்தண்ணீர் திறக்க வேண்டும், என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியதோடு, போராட்டங்களிலும் ஈடுபட்டனர்.
இதனையடுத்து, அணை நீர்இருப்பு மற்றும் வரும் காலங்களில் நீர் வரத்தை கருத்தில் கொண்டு, அமராவதி அணையிலிருந்து நீர் திறக்க அரசு அனுமதியளித்தது.
அதில், அமராவதி அணை பழைய பாசனத்திற்குட்பட்ட முதல் எட்டு பழைய ராஜ வாய்க்கால்களான, ராமகுளம், கல்லாபுரம், குமரலிங்கம், சர்க்கார் கண்ணாடிபுத்தூர், சோழமாதேவி, கணியூர், கடத்தூர் மற்றும் காரத்தொழுவு ஆகிய வாய்க்கால்களுக்குட்பட்ட 7, 520 ஏக்கர் பாசன நிலங்களில், குறுவை பருவ நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ளும் வகையில், கடந்த, 21ம் தேதி முதல், வரும் டி ச.,3ம் தேதி வரை, 135 நாட்களில், 80 நாட்கள் தண்ணீர் திறப்பு, 55 நாட்கள் தண்ணீர் அடைப்பு என்ற அடிப்படையில், வினாடிக்கு 300 கனஅடி வீதம், 2073.60 மில்லியன் கனஅடிக்கு மிகாமல் அமராவதி அணையில் இருந்து ஆற்று மதகு வழியாக நீர் திறக்க உத்தரவிட்டது.
அதே போல், உடுமலை, மடத்துக்குளம், தாலுகாவிலுள்ள புதிய ஆயக்கட்டு பாசனத்திலுள்ள, 25,250 ஏக்கர் புதிய பாசன நிலங்களுக்கு, 21 முதல், ஆக.,5 வரை, 15 நாட்களுக்கு வினாடிக்கு, 440 கன அடி வீதம் 570.24 மில்லியன் கனஅடிக்கு மிகாமல், நிலையிலுள்ள பயிர்களைக் காப்பாற்றும் வகையில் சிறப்பு நனைப்புக்கும் மற்றும் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டும், அமராவதி பிரதானக் கால்வாய் வழியாக நீர் திறக்க அரசு உத்தரவிட்டது.
அரசு உத்தரவு அடிப்படையில், கடந்த, 21ம் தேதி, அணையிலிருந்து ஆற்று மதகு மற்றும் பிரதான கால்வாயில் நீர் திறக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், தாராபுரம் மற்றும் கரூர் பகுதிகளில் நிலவும் வறட்சியை கருத்தில் கொண்டு, பொதுமக்கள் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், ஏற்கெனவே உள்ள அரசு உத்தரவு அடிப்படையில், அணையிலிருந்து நீர் திறக்க வேண்டும், என அப்பகுதி மக்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அதல பாதாளத்தில் அணை இதனையடுத்து, அணையிலிருந்து ஆற்று மதகு வழியாக, 24ம் தேதி முதல் கூடுதல் நீர் திறக்கப்பட்டு, நேற்று காலை வரை, வினாடிக்கு, 1,300 கன அடி வரை நீர் திறக்கப்பட்டது. இதனால், அணை நீர்மட்டம் வேகமாக சரிந்தது.
அணை நீர் மட்டம் 'டெட் ஸ்டோரேஜ்' நிலையை எட்டியதால், நேற்று காலை, 10:00 மணிக்கு, அணையில் ஆற்று மதகு மற்றும் பிரதான கால்வாய் மதகுகள் அடைக்கப்பட்டு, நீர் வெளியேற்றம் நிறுத்தப்பட்டது.
இதனால், பழைய ஆயக்கட்டு பாசன ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களுக்கு, 135 நாட்கள் வழங்க வேண்டிய நீர், 9 நாட்களிலும், புதிய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கு, 15 நாட்கள் வழங்க வேண்டிய உயிர்த்தண்ணீரில், 9 நாட்களும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்து, அணைக்கு நீர் வரத்து அதிகரித்தால் மட்டுமே, இனிமேல் பாசனம் மற்றும் குடிநீருக்கு திறக்க முடியும் என்ற நிலையில், அணை நீர்மட்டம் அதல பாதாளத்திற்கு சென்றுள்ளது.
அணை நீர்மட்டம் அமராவதி அணையில் நேற்று காலை, 10:00 மணி நிலவரப்படி, மொத்தமுள்ள, 90 அடியில், 27.82 அடி நீர்மட்டமும், மொத்த கொள்ளளவான, 4,047 மில்லியன் கனஅடியில், 348 மில்லியன் கனஅடி நீர்இருப்பு மட்டுமே இருந்தது.
அணைக்கு வினாடிக்கு, 56 கனஅடி நீர்வரத்து இருந்தது. அணையிலுள்ள மீன்கள் உள்ளிட்ட உயிரினங்களுக்கு மட்டுமே அணையில் நீர்இருப்பு உள்ள நிலையில், அதிலும், 15 அடி உயரம் வரை, வண்டல் மண், சேறும், சகதியுமான நீர் மட்டுமே மிஞ்சியிருக்கும் சூழல் உள்ளது.
இதனால், இரு மாவட்டத்தில் குடிநீர் மற்றும் பாசனத்திற்கு சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது.