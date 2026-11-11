சம்பா பருவத்துக்கான நெல் சாகுபடிக்கு நீர் திறக்கணும்! அமராவதி பாசன விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
சம்பா பருவத்துக்கான நெல் சாகுபடிக்கு நீர் திறக்கணும்! அமராவதி பாசன விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 03:29 PM
உடுமலை: அமராவதி அணை நீர்மட்டம் உயர்ந்து வரும் நிலையில், பழைய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களில், சம்பா பருவ நெல் சாகுபடிக்கு நீர் திறக்க வேண்டும், என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
உடுமலை அருகேயுள்ள அமராவதி அணை வாயிலாக, திருப்பூர், கரூர் மாவட்டத்திலுள்ள, 54 ஆயிரத்து, 637 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெற்று வருகின்றன. மேலும், வழியோர கிராமங்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாகவும் உள்ளது.
வழக்கமாக பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கு ஜூன் முதல் வாரமும், புதிய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கு ஆக., மாதமும் நீர் திறக்கப்படும்.
அமராவதி அணை பழைய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களில், குறுவை, சம்பா, தாளடி ஆகிய மூன்று போகம் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், கடந்த பல ஆண்டுகளாக, இரு போகம் சாகுபடியாக சுருங்கியது.
ஏமாற்றிய பருவமழை
நடப்பாண்டு பருவ மழை ஏமாற்றியதாலும், அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்ததாலும், குறிப்பிட்ட காலத்தில் பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கவில்லை.
அணை நீர் இருப்பு ஓரளவு இருந்த நிலையில், விவசாயிகள் கோரிக்கை அடிப்படையில், அமராவதி பழைய ஆயக்கட்டு முதல் எட்டு பழைய ராஜ வாய்க்கால்களான, ராமகுளம், கல்லாபுரம், குமரலிங்கம், சர்க்கார் கண்ணாடிபுத்தூர், சோழமாதேவி, கணியூர், கடத்துார் மற்றும் காரத்தொழுவு ஆகிய வாய்க்கால்களுக்குட்பட்ட 7,520 ஏக்கர் பாசன நிலங்களில் , குறுவை பருவ நெல் சாகுபடிக்காக, கடந்த ஜூலை, 21 முதல், வரும் டிச., 3ம் தேதி வரை, 135 நாட்களில், 80 நாட்கள் தண்ணீர் திறப்பு, 55 நாட்கள் தண்ணீர் அடைப்பு என்ற அடிப்படையில், வினாடிக்கு 300 கன அடி வீதம், 2073.60 மில்லியன் கனஅடி நீர், ஆற்று மதகு வழியாக திறக்க அரசு உத்தரவிட்டது.
ஆனால், ‘எல்–நினோ’ தாக்கம் காரணமாக தென்மேற்கு பருவ மழை பெருமளவு ஏமாற்றியதால், தொடர்ந்து அணைக்கு நீர்வரத்து இல்லாதது மற்றும் இரு மாவட்ட குடிநீர் தேவையை கருத்தில் கொண்டு, அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கு நீர் திறக்கவில்லை.
பழைய மற்றும் புதிய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களுக்கு, ஒரு சில முறை, உயிர்த்தண்ணீர் மட்டும் திறக்கப்பட்டது.
பழைய மற்றும் புதிய ஆயக்கட்டு பாசனங்களில், நெல், கரும்பு, மக்காச்சோளம் மற்றும் காய்கறி பயிர்கள் சாகுபடி செய்யப்படாமல், நிலங்கள் வறண்டு காணப்படுவதோடு, உணவு பொருட்கள் உற்பத்தியும், விவசாயிகள் வாழ்வாதாரமும் பாதித்துள்ளது.
இந்நிலையில், கடந்த மாதம் துவங்கிய வட கிழக்கு பருவ மழை காரணமாக, அமராவதி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து, நீர்மட்டம் உயர்ந்துள்ளது.
நேற்று காலை நிலவரப்படி, அமராவதி அணையில் மொத்தமுள்ள, 90 அடியில், 56.56 அடி நீர்மட்டம் இருந்தது. மொத்த கொள்ளளவான, 4,047.41 மில்லியன் கனஅடியில், 1,523.18 மில்லியன் கனஅடி நீர் இருப்பு இருந்தது. அணைக்கு நீர் வரத்து வினாடிக்கு, 281 கனஅடியாக இருந்தது.
மேலும், அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள் மட்டுமின்றி, பாசன பகுதிகளிலும், தொடர்ந்து பருவ மழை பெய்து வருகிறது.
எனவே, அணை நீர் இருப்பு மற்றும் வரத்தை கருத்தில் கொண்டு, பழைய ஆயக்கட்டு பாசன நிலங்களில், சம்பா பருவமான, இரண்டாம் போகம் நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ளும் வகையில், நீர் திறக்க வேண்டும், என விவசாயிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
நெல் உற்பத்தி பாதிப்பு
விவசாயிகள் கூறியதாவது: அமராவதி ஆயக்கட்டு பாசன பகுதிகளில், இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு நடப்பாண்டு, குறுவை நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ள முடியவில்லை. இதனால், விவசாயிகள், விவசாய தொழிலாளர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, நெல் உற்பத்தியும் பெருமளவு பாதித்துள்ளது.
தற்போது, அணை நீர்மட்டம் அதிகரித்துள்ளதோடு, பருவ மழையும் பெய்யும், கூடுதலாக கிடைக்கும் என வானிலை மையம் அறிவித்துள்ளது.
எனவே, பழைய ஆயக்கட்டு பாசன பகுதிகளில், சம்பா பருவ நெல் சாகுபடிக்கு நீர் திறக்க வேண்டும், என அதிகாரிகளுக்கும், அரசுக்கும் கோரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது.
காலம் தாழ்த்தினால், பருவம் தவறி நெல் சாகுபடி செய்யும் போது, மழை அல்லது வறட்சியால் சாகுபடி முழுவதும் வீணாகும். எனவே, நீர் இருப்பை கருத்தில் கொண்டு, பழைய ஆயக்கட்டு பாசனத்திற்கு உடனடியாக நீர் திறக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.