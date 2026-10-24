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அமராவதியில் 51 மி.மீ, மழை பொழிவு

அமராவதியில் 51 மி.மீ, மழை பொழிவு

UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM

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UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM

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உடுமலை: உடுமலை பகுதிகளில், நேற்று முன்தினம் கன மழை பெய்தது. அமராவதியில் அதிகபட்சமாக, 51 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது.

உடுமலை பகுதிகளில், வட கிழக்கு பருவ மழை கடந்த சில நாட்களாக தீவிரமடைந்துள்ளது. தினமும், மதியம் மற்றும் இரவு நேரங்களில் பரவலாக மழை பெய்து வருவதால், குளிர் சீதோஷ்ண நிலை காணப்படுகிறது.

நேற்று முன்தினம், உடுமலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில், மிதமானது முதல் கன மழை வரை பெய்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் முதல் நேற்று காலை வரை, உடுமலையில், 11 மி.மீ., மழையும், பெதப்பம்பட்டியில், 25 மி.மீ., மழையும் பதிவாகியுள்ளது.

அதே போல், அமராவதி அணையில், 51, திருமூர்த்தி அணை, 26, நல்லாறு, 40, மடத்துக்குளத்தில், 45, குமரலிங்கத்தில், 42, நாட்டுக்கல் பாளையம், 28, கொட்டமுத்தாம்பாளையம், 26, தளவாய்பட்டணம், 39 மி.மீ., மழை பதிவாகியிருந்தது.

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