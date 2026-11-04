மைதானத்துக்கு மாற்று வழி மிகவும் அவசியம்: விளையாட்டு வீரர்கள் எதிர்பார்ப்பு
மைதானத்துக்கு மாற்று வழி மிகவும் அவசியம்: விளையாட்டு வீரர்கள் எதிர்பார்ப்பு
UPDATED : நவ 04, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:45 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் சிக்கண்ணா அரசு கலைக் கல்லுாரி வளாகத்தினுள், தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய கட்டுப்பாட்டில், விளையாட்டு மைதானம் அமைந்துள்ளது. இந்த மைதானத்திற்கு செல்ல வேண்டுமெனில், கல்லுாரி பிரதான நுழைவு வாயில் வழியாகத்தான் வாகனங்களும், விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் செல்ல வேண்டும். மைதானத்திற்கென பிரத்யேக வழித்தடம் இல்லை.
இதனால், கல்லுாரி மாணவர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு சில நடைமுறை சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. விளையாட்டு மைதானத்தில் மண்டல அல்லது மாநில அளவிலான போட்டிகள் நடைபெறும் நாட்களில், பள்ளி பஸ், வெளி வாகனங்கள் மற்றும் கனரக வாகனங்கள் அதிகளவில் கல்லுாரி வளாகத்திற்குள் வந்து செல்கின்றன. வகுப்பறைகள் அமைந்துள்ள பகுதியைக் கடந்து இந்த வாகனங்கள் செல்வதால், மாணவர்களின் கவனம் சிதறுகிறது. வாகனங்களின் சத்தம் மற்றும் துாசு காரணமாகக் கற்றல் சூழல் பாதிக்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, தேர்வு நடைபெறும் காலங்களில், மாணவர்களால் அமைதியான முறையில் தேர்வெழு முடியாத நிலை ஏற்படுகிறது என்ற சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.எனவே, விளையாட்டு போட்டிகள் சிரமமின்றி நடைபெறவும், கல்லூரி மாணவர்களின் கல்வியும் அமைதியும் பாதிக்கப்படாத வகையில், விளையாட்டு மைதானத்திற்குச் செல்ல கல்லுாரி வளாகத்திற்கு வெளியே, விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய மைதானத்திற்கென தனியாக மாற்று நுழைவு வாயில் அமைக்கப்பட வேண்டும்; அதற்கான சாத்திய கூறும் அங்குள்ளது என அப்பகுதி விளையாட்டு சங்கத்தின் மற்றும் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மாவட்ட நிர்வாகம், விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் இணைந்து, பிரச்னைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்பதே எதிர்பார்ப்பு.