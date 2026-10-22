மைதானத்தில் ஒரு லட்சிய வேட்டை

UPDATED : அக் 14, 2026 05:20 PM
ADDED : அக் 14, 2026 05:16 PM
திருப்பூர்: மைதானத்தில் ஓடும் ஒவ்வொரு மாணவருக்குள்ளும் ஒரு கனவு. இலக்கைத் தொட வேண்டும் என்ற வேகத்துடன், திருப்பூரில் நடந்த வருவாய் மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டியில் 623 மாணவ, மாணவியர் பங்கேற்று தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.
சிக்கண்ணா கல்லுாரி வளாகத்தில் உள்ள எஸ்.டி.ஏ.டி. தடகள மைதானத்தில், பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் மாநிலப் போட்டிக்கான வீரர்களைத் தேர்வு செய்யும் வகையில் இப்போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
இரண்டாம் நாள் போட்டிகளை முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் புனிதா அந்தோணியம்மாள், மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மகேந்திரன், கண்காணிப்புக் குழு உறுப்பினர் பாலசுப்ரமணியம் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர். குறுமையக் கண்காணிப்புக் குழு உறுப்பினர்கள் ஜெரால்டு (வடக்கு), ஆனந்தன் (தெற்கு) போட்டிகளை ஒருங்கிணைத்தனர்.
இதில் 337 மாணவர்கள், 286 மாணவியர் என மொத்தம் 623 பேர் களமிறங்கினர். 100, 400, 1,500 மீட்டர் ஓட்டம், 4x400 மீட்டர் தொடர் ஓட்டம், குண்டு எறிதல், வட்டு எறிதல், ஈட்டி எறிதல், நீளம் தாண்டுதல், மும்முறை தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல், கோலுான்றித் தாண்டுதல் எனப் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் முக்கியம் என்பதால், 60 நடுவர்கள் போட்டிகளை நடத்தினர். ஓட்டப்பந்தய முடிவுகளைத் துல்லியமாகக் கணக்கிட ‘போட்டோ பினிஷ்’ கருவிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டன. இப்போட்டிகளில் திறமையை நிரூபிக்கும் மாணவர்கள், மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பைப் பெறவுள்ளனர்.
8 காலம்
துடிப்பான முயற்சி... துணிச்சலான இலக்கு... தனித்துவ வெற்றி!
திருப்பூர் எஸ்.டி.ஏ.டி. மைதானத்தில் நடந்த மாவட்டத் தடகளப் போட்டிகளில் ஈட்டி எறிதல், உயரம் தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட போட்டிகளில் திறமையை வெளிப்படுத்திய மாணவியர்.
3 காலம் செய்திக்குள் வைக்கணும்
வீழ்வதும் சுகம்தான்!
நீளம் தாண்டும் போட்டியில் மாணவி தாண்டியது மணற்பரப்பின் துாரத்தை மட்டுமல்ல; தனக்கான எல்லையையும் விரிவுபடுத்தும் முயற்சியைத்தான்! திருப்பூர் எஸ்.டி.ஏ.டி. மைதானத்தில் நடந்த மாவட்ட அளவிலான தடகளப் போட்டியில், சுடும் மணலையும் பொருட்படுத்தாமல் தனது திறமையை வெளிப்படுத்தினார். ஒவ்வொரு தாண்டுதலுக்குப் பின்னாலும் ஓர் இலக்கு இருக்கிறது; அதை அடையத் துடிக்கும் மனமும் இருக்கிறது.