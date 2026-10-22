மருத்துவமனையைப் பதறவைத்த அவசர அழைப்பு

UPDATED : அக் 17, 2026 05:30 PM
ADDED : அக் 17, 2026 04:54 PM
காலை 7:35 மணி. திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரிமருத்துவமனைக்கு ஓர் அவசர அழைப்பு. பெரிய கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததில் 25-க்கும் மேற்பட்டோர் சிக்கியிருப்பதாக தகவல். அடுத்த நொடியே மருத்துவமனை முழுவதும் பரபரப்பு. உயர் மருத்துவர்களுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, அவசர சிகிச்சை, எலும்பியல், குழந்தைகள் நலன் உள்ளிட்ட அனைத்துத் துறைகளும் தயார் நிலையில் வைக்கப்படுகின்றன.
அடுத்தடுத்து ஆம்புலன்ஸ்கள் வந்து நிற்கின்றன. காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சைக்காக அழைத்து வரப்படுகின்றனர். காயங்களின் தீவிரத்துக்கு ஏற்ப சிவப்பு, மஞ்சள், பச்சை, கருப்பு என நான்கு பிரிவுகளாக நோயாளிகள் வகைப்படுத்தப்பட்டு, சிறப்பு மருத்துவக் குழுக்கள் சிகிச்சையில் இறங்குகின்றன. குழந்தைகள், முதியவர்களுக்குத் தனிக் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது.
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இது உண்மையான பேரிடர் அல்ல; உலக காயத் தடுப்பு தினத்தையொட்டி, மருத்துவமனையில் நடத்தப்பட்ட பேரிடர் கால அவசர மருத்துவ மீட்பு ஒத்திகை.
கல்லுாரி முதல்வர் மனோன்மணி, துணை முதல்வர் பத்மினி, மருத்துவமனை கண்காணிப்பாளர் பொறுப்பு உமாமகேஸ்வரி, இருப்பிட மருத்துவ அலுவலர் கோபாலகிருஷ்ணன், அவசர மருத்துவத் துறை அலுவலர் பூங்குழலி, மருத்துவப் பணிகள் இணை இயக்குனர் ராதிகா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர். கலெக்டர் மனீஷ் நாரணவரே ஒத்திகையைப் பார்வையிட்டு செயல்பாடுகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.