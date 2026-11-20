துாய்மைப்பணி தனியார்மயத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி: திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சியில் அமலுக்கு வந்தது
துாய்மைப்பணி தனியார்மயத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி: திருமுருகன்பூண்டி நகராட்சியில் அமலுக்கு வந்தது
UPDATED : நவ 20, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 19, 2026 10:44 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பூண்டி, தாராபுரம், காங்கயம் உள்ளிட்ட நகராட்சிகளில் தனியார் வசம் இருந்த துாய்மைப் பணிகள் முடிவுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டு, அரசின் சார்பு நிறுவனமான ‘நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம்’ வாயிலாக நேரடியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
தமிழகத்தில் உள்ள நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில், தனியார் ஒப்பந்ததாரர்கள் வசம் இருந்த துாய்மைப் பணிகளை மீண்டும் அரசே ஏற்று நடத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பூண்டி, தாராபுரம், காங்கயம் நகராட்சிகளில் கடந்த, 15-ம் தேதியுடன் தனியார் ஒப்பந்தத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, அரசின் மகளிர் திட்டத்தின் கீழ் செயல்படும் ‘நகர்ப்புற வாழ்வாதார இயக்கம்’ சார்பில் துாய்மைப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
இனி, துாய்மைப் பணியாளர்களின் வருகைப் பதிவை நகராட்சி அதிகாரிகளே நேரடியாக கண்காணிப்பார்கள். மேலும், நகராட்சி நிதியிலிருந்தே பணியாளர்களுக்கு மாதந்தோறும் நேரடியாக ஊதியம் வழங்கப்படும். பணியாளர்களின் வருகைப் பதிவில் வெளிப்படைத் தன்மையை உறுதி செய்யும் வகையில், விரைவில் ‘பயோமெட்ரிக்’ முறை அறிமுகப் படுத்தப்பட உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
முன்பு சேகரிக்கப்படும் குப்பையின் அளவைப் பொறுத்து (டன் கணக்கில்) ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு நகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் பணம் வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது அந்த முறை ரத்து செய்யப்பட்டு, நகரம் முழுவதையும் தூய்மையாகப் பராமரிக்க வேண்டும் என்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கேற்ப தேவைப்படும் இடங்களில் கூடுதல் பணியாளர்களை நியமிக்கவும் வழிவகை செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.உடுமலை உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் எஞ்சிய நகராட்சிகளில், அடுத்த மாதம், 1-ம் தேதி முதல் அரசின் சார்பில் துாய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.