இனிப்புப் பெட்டிக்கு பதில் பழக்கூடைஆரோக்கிய தீபாவளிக்கு யோசனை
இனிப்புப் பெட்டிக்கு பதில் பழக்கூடைஆரோக்கிய தீபாவளிக்கு யோசனை
UPDATED : நவ 10, 2026 09:47 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:47 AM
திருப்பூர்: பண்டிகை காலம் வந்தாலே வீடெங்கும் இனிப்புகளின் மணமும், உறவினர்களின் புன்னகையும் தான் நிறைந்திருக்கும். அன்பை பரிமாறிக் கொள்ள இனிப்பு பெட்டிகளை கைமாற்றிக் கொள்கிறோம்.
‘‘வரக்கூடிய விழா காலங்களில், இனிப்புப் பெட்டிக்கு பதிலாக, ஆப்பிள், ஆரஞ்சு போன்ற பழங்கள் மற்றும் சத்தான உலர் பழங்களை வழங்கி அன்பை பரிமாறிக் கொள்ளும் புதிய கலாசாரத்தை வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்’’ என்கிறார் ரோட்டரி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு மற்றும் பொதுநல அறக்கட்டளை தலைவர் டாக்டர் முருகநாதன்.
அவர் மேலும் கூறியதாவது: நாம் கொடுக்கும் பரிசு, வெறும் அன்பை மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் ஆரோக்கியத்தை பேணுவதாக இருக்க வேண்டும். சர்க்கரை மிகுந்த இனிப்புகளை விட, இயற்கை தந்த பழங்களும் பாதம், முந்திரி போன்ற உலர் பழங்களும் நமது அன்பிற்குரியவர்களின் ஆயுளை பெருக்கும்.
நாம் அன்றாட உட்கொள்ளும் உணவில் உப்பின் அளவை சற்று குறைத்தாலே போதும்; ரத்தக்கொதிப்பு, மாரடைப்பு மற்றும் சிறுநீரக நோய்கள் ஏற்படும் ஆபத்தை சுமார், 30 சதவீதம் வரை தடுத்து நிறுத்த முடியும். சிப்ஸ், அப்பளம், ஊறுகாய் மற்றும் பாக்கெட்டுகளில் அடைக்கப்பட்ட தின்பண்டங்களில் நாம் அறியாமலேயே அதிகளவில் உப்பு மறைந்துள்ளது.
எனவே, கடைகளில் எந்தவொரு உணவுப் பொருளையும் வாங்குவதற்கு முன், உணவு பாதுகாப்புத் துறையின் தரக் குறியீடுகளையும், அதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள பொருட்களின் விவரங்களையும் பார்த்து வாங்கும் விழிப்புணர்வு மிகவும் அவசியம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.