திறந்தவெளி மதுக்கூடம்? பொதுமக்களுக்கு சங்கடம்

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ADDED : நவ 02, 2026 11:56 PM
பல்லடம்: பல்லடம் வட்டாரத்தில், சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை நடப்பது ஒருபுறம் இருக்க, சட்ட விரோதமாக ரோட்டில் அமர்ந்து மது அருந்துவதும்பரவலாக நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, நாரணாபுரம்,- மங்கலம் ரோட்டுக்கு செல்லும் வழியில், ஸ்டாலின் நகர் பகுதி டாஸ்மாக் மதுக்கடை செயல்பட்டு வருகிறது.
மது வாங்கிச் செல்லும் குடிமகன்கள் பலர், ரோட்டையே ‘பார்’ போல பயன்படுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக, மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில், ரோட்டிலேயே அமர்ந்து மது அருந்தியபடி, அரட்டை அடிப்பதை வாடிக்கையாகக் கொண்டுள்ளனர். ரோட்டோரத்தில் கிடக்கும் மது பாட்டில்கள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் டம்ளர்களே இதற்கு சாட்சி.
மங்கலம் ரோடு வழியாக, திருப்பூர் ரோட்டுக்கு செல்லும் இந்த வழியை கிராம மக்கள் பலரும் பயன்படுத்துகின்றனர். குடிமகன்கள், ரோட்டை யார் போல பயன்படுத்துவதால், பெண்கள், தாய்மார்கள் மற்றும் பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவி வருகிறது. இவ்வாறு தொடர்கதையாக நடந்து வரும் இந்த சட்ட விரோத செயலை தடுக்க போலீசார் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காதது கவலைஅளிக்கிறது.
இந்த அவலம் தொடருமானால், பெண்கள்,குழந்தைகளுக்கு ஏதேனும் அசம்பாவிதங்கள் நடக்க வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, திறந்தவெளியில் மதுஅருந்துவதை தடுக்க போலீசார் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் போலீசார் இப்பகுதியில் ரோந்து பணி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பு.