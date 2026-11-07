தீப ஒளி வீசும் பண்டிகையில் வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு
தீப ஒளி வீசும் பண்டிகையில் வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு
ADDED : நவ 04, 2026 06:51 AM
தீபாவளிக்கு பிற பண்டிகைகளை காட்டிலும் ஒரு கூடுதல் சிறப்பு உள்ளது. அனைத்து பண்டிகைகளும் மகிழ்ச்சியை, ஒற்றுமையை, பாரம்பரியம், கலாசாரம் உள்ளிட்டவற்றை வெளிப்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது.
எந்த பண்டிகை என்றாலும் அதைக் கொண்டாடும் விதத்தில் செலவுகளையும் சேர்த்தே கொண்டு வருவது வழக்கம். அதே சமயம் தீபாவளி பண்டிகை மட்டும் போனஸ் என்ற வருமானத்துடன் இணைந்தே வருகிறது இதன் சிறப்பு.
எந்தவொரு பண்டிகையும் அதன் அடிப்படையை ஆராய்ந்து பார்க்கும் போது, சுற்றிலும் உள்ள பல்வேறு தொழில், உற்பத்தி, சேவை சார்ந்த பல தரப்பினரின் பங்களிப்போடு அமையும்.
அவ்வகையில் தீபாவளி பண்டிகை புத்தாடை, பட்டாசு, பலகாரம் என அதன் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சார்ந்த உற்பத்தியாளர்கள், வியாபாரிகள், வர்த்தகர்களுக்கு ஒரு வருமானத்துக்கான வாய்ப்பை ஏற்
படுத்துகிறது.
அவ்வகையில், தீபாவளி பண்டிகையின் போது நம் பகுதியைச் சேர்ந்த உற்பத்தியாளர்கள், விற்பனையாளர்கள், வியாபாரிகள், வர்த்தகர்கள் தொழிலாளர்கள் போன்றோர் பங்களிக்கும் பொருட்களை வாங்கி பண்டிகை கொண்டாட்டத்தில் அவர்களையும் மகிழ்விக்க வேண்டும்.
தற்போது பெருகி வரும் ஆன்லைன் கலாசாரம் காரணமாக உள்ளூர் வியாபாரிகளின் வர்த்தக வாய்ப்புகள் குறைந்து வருகிறது. அதனை தவிர்க்கும் வகையில் பண்டிகை கொண்டாட்டத்தில் நம் பகுதி கடைகளில் பொருட்களை வாங்க வேண்டும்.
இதனால், வியாபாரி என்ற உறவை விட உறவு முறையிலும் அவர்களிடம் நெருக்கம் ஏற்படும். அவர்கள் வாழ்வும் வளம் பெறும். இந்த தீபாவளியை நாம் நம்ம ஊர் கடைகளில், நம் உறவுகளிடம் மேற்கொள்ளும் போது மன
நிறைவும் ஏற்படும்.