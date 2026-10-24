ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் 1,364 வரையாடுகள்: ஜீவ நதிகளுக்கு ஆதாரம் என முகாமில் தகவல்
ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் 1,364 வரையாடுகள்: ஜீவ நதிகளுக்கு ஆதாரம் என முகாமில் தகவல்
UPDATED : அக் 11, 2026 02:57 PM
ADDED : அக் 11, 2026 02:54 PM
உடுமலை: ஆனைமலை புலிகள் காப்பக பகுதியில், 1,364 வரையாடுகள் உள்ளன; உயரமான மலைகளில் வசிக்கும் இவை, ஜீவ நதிகளுக்கு ஆதாரமாக உள்ளன. எனவே, அவற்றை பாதுகாக்க வேண்டும், என அறிவுறுத்தப்பட்டது.
ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம், திருப்பூர் வனக்கோட்டம், உடுமலை வனச்சரக பகுதியிலுள்ள ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு வந்த பக்தர்களுக்கு, வரையாடு குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.
வரையாடுகள் திட்ட துணை இயக்குனர் கணேஷ்ராம் பேசியதாவது:
நீலகிரி வரையாடு, மாநில விலங்காகும். சங்க இலக்கியங்களான சிலப்பதிகாரம், சீவகசிந்தாமணி, நற்றினை, குறுந்தொகை போன்ற நூல்களில், தமிழ் கலாசாரத்துடன் ஒன்றிணைந்து தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கும் விலங்காக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதால், மாநில விலங்காக தேர்வு செய்யப்பட்டது.
மேலும், வரையாடுகள், உலகில், 3 வகையாக உள்ளன. அவை, அரேபியா நாடுகளில் உள்ள அரேபியன் வரையாடு, இமயமலை பகுதியில் காணப்படும் இமாலயன் தார், தமிழக, -கேரளம் பகுதிகளில் மட்டும் காணப்படுவது நீலகிரி வரையாடு ஆகும்.
இவை, வனப்பரப்பினை கடல் மட்டத்தின் உயரத்திற்கு ஏற்ப, முள்புதர் காடுகள், இலையுதிர் காடுகள், வெப்ப மண்டலக்காடுகள், பகுதி பசுமை மாறா காடுகள், பசுமை மாறா காடுகள் இதற்கு அடுத்த பகுதியாக புல்மலை காடுகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வகைப்படுத்தப்பட்ட காடுகளில் புல்மலை காடுகளை தவிர்த்து, மற்ற பகுதிகளில் பல்வேறு வன உயிரினங்கள் வாழ்விடமாக கொண்டு வாழ்ந்து வருகின்றன.
ஆனால், விலங்கினத்தில் புல் மலை காடுகளில், நீலகிரி வரையாடு மட்டுமே தனது வாழ்விடமாக கொண்டு வாழ்கின்றன. இப்பகுதிக்குள் மற்ற வன உயிரினங்கள் உணவு தேவைக்காக மட்டுமே வந்து செல்லும்.
நீலகிரி வரையாடுகள் தனது உணவு தேவைக்காக புல்களை மேய்வதால், புல்மலைகள் ஒரே மட்டமாக காணப்படுகின்றன, புற்களை ஒரு நிலைக்கு மேல் வரை விடாமல் மேய்வதால், அதன் கீழ் பகுதிகளான வேர்கள் கீழ்நோக்கி வளர்வதால் மண் லேசாகிறது.
இப்பகுதியில் பெய்கின்ற மழை நீரானது, புற்கள் வழியாக, எளிதாக நிலத்திற்கு செல்கிறது. இதனால், மலைகளில் இயற்கை நீரூற்றுகள் தோன்றி, ஆண்டு முழுவதும் தண்ணீர் தருகின்ற ஜீவ நதிகளாக காணப்படுகின்றன. மனிதர்கள் உட்பட அனைத்து வன உயிரினங்களின் நீர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்றன.
கடந்த, ஏப்., 2026-ல் மேற்கொள்ளப்பட்ட நீலகிரி வரையாடு கணக்கெடுப்பில், 1,364 நீலகிரி வரையாடுகள் கணக்கெடுக்கப்பட்டது. இவற்றில், அதிகபட்சமாக, ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம், வால்பாறை வனச்சரகத்தில் உள்ள புல்மலை சுற்றுகளில், 360 நீலகிரி வரையாடுகள் காணப்பட்டன.
இதன் காரணமாக, இப்பகுதியில் அதிகபடியான நீரூற்றுகள் உருவாகி அமராவதி அணைக்கு நீர் வரத்து உள்ளது. திருப்பூர், கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களின் நீர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறது.
எந்த இடத்தில் வரையாடுகளும் புல்மலை சுற்றுகளும் உள்ளதோ, அப்பகுதியில் நீர் பற்றாக்குறை ஏற்படுவதில்லை.
இவ்வாறு, பேசினார்.
தொடர்ந்து, நீலகிரி வரையாடுகளின் சிறப்புகள், அவற்றை பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்தும், வனத்தை பாதுகாப்பதன் அவசியம் குறித்தும் நோட்டீஸ்கள் வழங்கப்பட்டன. ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு வந்த எஸ்.பி.ஆர்., சைனிக் பயிற்சி பள்ளியை சேர்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.