பண்டைய கால மண்பாண்டம் சேவூர் அரசு பள்ளியில் கண்டெடுப்பு
பண்டைய கால மண்பாண்டம் சேவூர் அரசு பள்ளியில் கண்டெடுப்பு
UPDATED : அக் 16, 2026 10:49 PM
ADDED : அக் 16, 2026 10:46 PM
அவிநாசி: சேவூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தில் 1,800 ஆண்டுகள் பழமையானதாகக் கருதப்படும் இரு மண்பாண்டங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.
திருப்பூர் மாவட்டம், அவிநாசி அருகேயுள்ள சேவூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மைதானத்தை மாணவர்கள் நேற்று மாலை சுத்தம் செய்தனர். அப்போது, மண்ணுக்குள் வித்தியாசமான பொருள் தட்டுப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அவர்கள் ஆசிரியர்களிடம் தெரிவித்தனர்.
பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் மணிகண்டன் மற்றும் ஆசிரியர்கள் முன்னிலையில், மாணவர்கள் அந்தப் பகுதியில் தோண்டிப் பார்த்தனர். அப்போது இரு மண்பாண்டங்கள் தென்பட்டன. தகவலறிந்து வந்த திருப்பூர் தொல்லியல் துறை அலுவலர் ஜெயப்பிரியா, பொறுப்பாளர் சுந்தர் கணேசன் ஆகியோர் அப்பகுதியில் ஆய்வு செய்தனர். இவை 1,800 ஆண்டுகள் பழமையானதாக இருக்கலாம் என்று கூறினர்.
பண்டைய காலத்தில் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்யும்போது, அவர்களுடன் அவர்கள் பயன்படுத்திய பொருள்கள், உணவு தானியங்கள் உள்ளிட்டவற்றையும் வைக்கும் வழக்கம் இருந்துள்ளது. தற்போது கிடைத்துள்ள மண்பாண்டங்களும் அத்தகைய பயன்பாட்டுடன் தொடர்புடையவையாக இருக்கலாம் எனத் தொல்லியல் துறையினர் தெரிவித்தனர். மேலும், பள்ளி மைதானத்தில் தொடர்ந்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.