ஆண்டிபாளையம் குளம் சுற்றுலாத் திட்டம் அரசுக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை சமர்ப்பிப்பு
ஆண்டிபாளையம் குளம் சுற்றுலாத் திட்டம் அரசுக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை சமர்ப்பிப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர், ஆண்டிபாளையம் குளத்தில் அமைக்கப்படவுள்ள படகு குழாம், தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் கூட்டுப் பங்களிப்போடு தனியார் அமைப்புகளுடன் இணைந்து செயல்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.திருப்பூர் – மங்கலம் ரோட்டிலுள்ள ஆண்டிபாளையம் குளத்தில், சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் படகு சவாரி இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
இருப்பினும், வார இறுதி நாட்கள் மற்றும் விடுமுறை நாட்களை தவிர்த்து, பிற நாட்களில் உள்ளூர் பொதுமக்கள், பிற மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளிமாநில சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகை குறைவாகவே உள்ளது. தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, 4 நாட்களில், 2,000 பேர் வந்து சென்றுள்ளனர்.இதன் காரணமாக, இப்படகு குழாமை தனியார் பங்களிப்புடன் மேம்படுத்தி இயக்குவதற்குச் சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் திட்டமிட்டுள்ளது.சுற்றுலாத் துறையினர் கூறியதாவது:திட்டத்திற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு, தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் இறுதி ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலாத் துறையை மேலும் மேம்படுத்தும் நோக்கில், இத்திட்டம் தனியாருடன் இணைந்து கூட்டாக செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.தலைமையகத்தின் ஒப்புதல் கிடைத்தவுடன், இதற்கான ஏலம் மற்றும் டெண்டர் அறிவிப்புகள் முறைப்படி வெளியிடப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ் குத்தகை அல்லது வாடகை அடிப்படையில் படகு சவாரி வசதிகள் மற்றும் உணவகங்கள் அமைப்பதற்கான நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்படும்.சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகத்தின் அனுமதி கிடைத்ததும் பணிகள் வேகமெடுக்கும். இதன் மூலம் ஆண்டிபாளையம் குளம் விரைவில் மிகச் சிறந்த சுற்றுலாத் தலமாக உருவெடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.---