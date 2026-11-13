ஆபத்தான நிலையில் அங்கன்வாடி கட்டடம்

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ADDED : நவ 12, 2026 11:42 PM
பல்லடம்: பல்லடம் அருகே, ஆபத்தான நிலையில் உள்ள அங்கன்வாடி மைய கட்டடத்தை சீரமைக்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
பல்லடம் ஒன்றியம், கணபதிபாளையம் ஊராட்சி, குங்குமபாளையம் கிராமத்தில் அங்கன்வாடி மையம் செயல்பட்டு வருகிறது.
இங்கு, அப்பகுதியை சேர்ந்த குழந்தைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். கடந்த, 2010 – -11ம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட இக்கட்டடம் மிகவும் சேதமடைந்து காணப்படுகிறது. சமீபத்தில் பெய்த மழையின்போது, மழைநீர் அங்கன்வாடி மையத்தை முழுவதுமாக சூழ்ந்தது.
மேலும், மரக்கிளை முறிந்து விழுந்ததில், கட்டடத்தின் மேற்கூரை சிலாப் உடைந்தது. கனமழை பெய்யும் போது மழைநீர் அங்கன்வாடி மைய வளாகத்துக்குள் நுழைவதால், கட்டடத்தின் உறுதித்தன்மை பாதிக்கப்படுகிறது. மேலும், மழைநீர் அங்கன்வாடி மையத்துக்குள்ளும் புகுந்து விடுவதால், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
சேதமடைந்த அங்கன்வாடி கட்டடத்தை சீரமைக்க வேண்டும். மழைநீர், அங்கன்வாடி மைய வளாகத்துக்குள் நுழையாத வகையில், தரைமட்டத்தை உயர்த்தியும், தேவையெனில் மழை நீர் வடிகால் அமைக்க வேண்டும் என்பது, பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பு.