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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ அங்கன்வாடி மையங்களில் பணியாளர் பற்றாக்குறை கூடுதல் பணிச்சுமையால் திணறல்

அங்கன்வாடி மையங்களில் பணியாளர் பற்றாக்குறை கூடுதல் பணிச்சுமையால் திணறல்

அங்கன்வாடி மையங்களில் பணியாளர் பற்றாக்குறை கூடுதல் பணிச்சுமையால் திணறல்

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:21 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:21 AM

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திருப்பூர்:அங்கன்வாடி (பால்வாடி) மையங்களில் போதியளவு பணியாளர்கள் இல்லாததால், பணிச்சுமை அதிகரித்து, தற்போது பணிபுரியும் ஊழியர்கள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்து வருகின்றனர்.

தமிழகம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான அங்கன்வாடி மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. ஒவ்வொரு மையத்திலும் ஒரு அங்கன்வாடி பணியாளர் மற்றும் ஒரு சமையலர் என இருவர் பணியாற்ற வேண்டும். ஆனால், பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் இந்த இரண்டு பணியிடங்களும் நிரப்பப்படாமல் காலியாக உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதன் காரணமாக, பல மையங்களில் பணியாளர்கள் இல்லாத சூழலில், அருகிலுள்ள அங்கன்வாடி மையங்களில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்கள் மற்றும் சமையலர்கள், தங்களது மையத்துடன் சேர்த்து கூடுதல் பொறுப்பாக மற்றொரு மையத்தையும் கவனிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். இதனால், அவர்களின் பணிச்சுமை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. ஏற்கனவே பல்லாயிரக்கணக்கான காலிப்பணியிடங்கள் உள்ள நிலையில், தற்போது பணிபுரியும் பலருக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்படுவதும், சிலர் நர்சிங் உள்ளிட்ட உயர்கல்வி மற்றும் சிறப்புப் பயிற்சிகளுக்குச் செல்வதும் காரணமாக, காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.

அடிமட்ட பணியாளர்கள் மட்டுமின்றி, வட்டார அளவில் அங்கன்வாடி மையங்களை கண்காணிக்கும் குழந்தை வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர் பணியிடங்களும் பல மாவட்டங்களில் காலியாக உள்ளன. இதனால், ஒரு வட்டார அலுவலர், அருகிலுள்ள மற்றொரு வட்டாரத்தையும் கூடுதல் பொறுப்பாக கவனிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஏழை குடும்பங்களைச் சேர்ந்த குழந்தைகளின் ஊட்டச்சத்து, உடல்நலம் மற்றும் ஆரம்பக்கட்ட முன்பருவக் கல்வி ஆகியவை அங்கன்வாடி மையங்களை பெரிதும் சார்ந்துள்ள நிலையில், போதிய பணியாளர்கள் இல்லாதது சேவையின் தரத்தையே பாதிக்கும் _அபாயம் இருப்பதாகவும் ஊழியர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர். எனவே, தமிழக அரசு உடனடியாக தலையிட்டு, மாநிலம் முழுவதும் அங்கன்வாடி மையங்களில் காலியாக உள்ள அங்கன்வாடி பணியாளர், சமையலர் மற்றும் குழந்தை வளர்ச்சித் திட்ட அலுவலர் உள்ளிட்ட அனைத்து பணியிடங்களையும் விரைந்து நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அங்கன்வாடி ஊழியர்கள்

வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

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