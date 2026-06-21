கொண்டத்துக்காளியம்மன் கோவிலில் காட்சிப்பொருளாக அன்னதானக் கூடம்
கொண்டத்துக்காளியம்மன் கோவிலில் காட்சிப்பொருளாக அன்னதானக் கூடம்
UPDATED : நவ 15, 2026 08:13 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:10 PM
பெருமாநல்லுார்: பெருமாநல்லுாரில் உள்ள புகழ்பெற்ற கொண்டத்து காளியம்மன் கோவிலில், ரூ.1.27 கோடி செலவில் கட்டப்பட்ட புதிய அன்னதானக் கூடம், ஒன்றரை மாதங்களுக்கு மேலாகியும் பயன்பாட்டுக்கு வராமல் காட்சிப் பொருளாக உள்ளது.
கோவிலில் தற்போது திருப்பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், பழைய அன்னதான கூடம் அகற்றப்பட உள்ளது. இதையடுத்து, புதிய அன்னதானக் கூடம் கட்ட அரசு ரூ.1.27 கோடி நிதி ஒதுக்கியது. கோவில் வளாகத்தில் சமையல் அறை, பொருட்கள் இருப்பு அறை, உணவு அருந்தும் இடம், அலுவலகம், கழிப்பறை உள்ளிட்ட வசதிகளுடன் புதிய கட்டடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், கட்டி முடிக்கப்பட்டு ஒன்றரை மாதங்களுக்கு மேலாகியும் இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்படவில்லை. பழைய அன்னதான கூடத்தில் போதிய வசதிகள் இல்லாததுடன், இடநெருக்கடியும் நிலவுகிறது. ஒரே நேரத்தில் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான பக்தர்களே உணவருந்த முடிகிறது. எனவே, புதிய அன்னதான கூடத்தை உடனடியாக பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
பெருமாநல்லுார், கொண்டத்துக்காளியம்மன் கோவிலில் கட்டப்பட்டும் பயன்பாட்டுக்கு வராத புதிய அன்னதானக்கூடம்.