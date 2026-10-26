அவிநாசியில் நாளை மறுநாள் 'மகளிர் சக்தி மாரத்தான்' 'வீ தி லீடர்ஸ்' அண்ணாமலை பங்கேற்பு
அவிநாசியில் நாளை மறுநாள் 'மகளிர் சக்தி மாரத்தான்' 'வீ தி லீடர்ஸ்' அண்ணாமலை பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 09, 2026 10:31 PM
ADDED : அக் 09, 2026 10:04 PM
அவிநாசி: 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு சார்பில், பெண்களின் ஆரோக்கியம், பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், 'மகளிர் சக்தி மாரத்தான் - 2026' போட்டி நாளைமறுநாள் (11ம் தேதி) அவிநாசியில் நடக்கிறது. இதில், அமைப்பின் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பங்கேற்கிறார்.
அவிநாசி பைபாஸ் சர்வீஸ் ரோட்டில் உள்ள குமரன் மஹால் முன் நடைபெறும் இப்போட்டியில், இல்லத்தரசிகள், கல்லுாரி, பள்ளி மாணவியர், சிறுமியர் என ஆறு பிரிவுகளில் போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன.
இதுகுறித்து நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் கணியாம்பூண்டி செந்தில் கூறியதாவது:
சர்வதேச பெண் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, அவிநாசியில் முதல்முறையாக பெண்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் மாரத்தான் நடத்தப்படுகிறது. பெண்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் நடைபெறும் இப்போட்டியில், 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் பங்கேற்கப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பு சார்பில், நாளை நடைபெற உள்ள 'மகளிர் சக்தி மாரத்தான்' குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்ட நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் கணியாம்பூண்டி செந்தில் உள்ளிட்டோர்.