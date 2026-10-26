அன்னம்பாலிக்கும் தில்லை சிற்றம்பலம்: அன்னாபிஷேக வழிபாடு; பக்தர்கள் வழிபாடு
அன்னம்பாலிக்கும் தில்லை சிற்றம்பலம்: அன்னாபிஷேக வழிபாடு; பக்தர்கள் வழிபாடு
ADDED : அக் 25, 2026 08:20 PM
திருப்பூர்: ஐப்பசி மாத பவுர்ணமி நாளான இன்று (அக்.,25), சிவாலயங்களில் அன்னாபிேஷக பூஜைகள் வெகுவிமரிசையாக நடந்தன.
திருப்பூரில் பெரியபாளையம் ஸ்ரீசுக்ரீஸ்வரர் கோவிலில் நடந்த, அன்னாபிேஷக வழிபாட்டில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர். மாலையில், மூலவருக்கு மகா அபிேஷம், அதனை தொடர்ந்து அன்னாபிேஷம் நடந்தது. பச்சரிசி சாதம், காய்கறிகளை கொண்டு சிவலிங்கத்துக்கு அலங்காரம் செய்து, மகா தீபாராதனை செய்யப்பட்டது. இரண்டு மணி நேரம் வரை, அன்னாபிஷேக கோலத்தில் காட்சியளித்த சுக்ரீஸ்வரரை, பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். தொடர்ந்து, பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
அதே போன்று, திருப்பூர் மற்றும் நல்லுார் விஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவில், ஊத்துக்குளி ரோடு, காசி விஸ்வநாதர் கோவில்; லட்சுமி நகர், அண்ணாமலையார் கோவில்; அலகுமலை ஆதிகைலாசநாதர் கோவில்; அபிஷேகபுரம் அபிஷேகவல்லி உடனமர் ஐராவதீஸ்வரர் கோவில்; சாமளாபுரம் சோழீஸ்வரர் கோவில்; செட்டிபாளையம் அருணாசலேஸ்வரர் கோவில் உட்பட அனைத்து சிவாலயங்களிலும் அன்னாபிேஷக பூஜைகள் விமரிசையாக நடந்தன. ஏராளமான பக்தர்கள், அன்னாபிேஷக அலங்காரத்தை கண்டு, பக்தி பரவசத்துடன் வழிபட்டனர்.