/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ இருளில் மூழ்கிய ஏ.பி.டி. ரோடு
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:55 AM
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திருப்பூர்: திருப்பூர், மங்கலம் ரோட்டில் இருந்து பிரியும் ஏ.பி.டி. ரோடு, பல்வேறு குடியிருப்பு பகுதிகள், பின்னலாடை தொழில் நிறுவனங்கள், வர்த்தக நிறுவனங்கள் வழியாக சென்று, தென்னம்பாளையம் சந்தை அருகே பல்லடம் ரோட்டுடன் இணைகிறது.
இரண்டு கி.மீ. நீளமுள்ள இந்த சாலையில் மாநகராட்சி சார்பில் பல தெருவிளக்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், ஓரிரு விளக்குகளைத் தவிர, பெரும்பாலான விளக்குகள் எரியாமல் உள்ளன.
இரவு நேரங்களில் சாலை முழுவதும் இருள் சூழ்ந்து காணப்படுவதால், பாதசாரிகள் அச்சத்துடன் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.