நீர்நிலைகளை விழுங்கும் ஆகாயத் தாமரை: அகற்றுவதோடு அறிவியல் தீர்வும் அவசியம்
நீர்நிலைகளை விழுங்கும் ஆகாயத் தாமரை: அகற்றுவதோடு அறிவியல் தீர்வும் அவசியம்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:10 PM
திருப்பூர்: நீர்நிலைகளை ஆக்கிரமிக்கும் ஆகாயத் தாமரைகளை அகற்றுவதுடன், அவற்றை முறையாக அப்புறப்படுத்துவதற்கான தெளிவான வழிகாட்டுதல்களும் அவசியம் என சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
திருப்பூர் நஞ்சராயன் பறவைகள் சரணாலயத்தில் அதிகளவில் பரவியிருந்த ஆகாயத் தாமரைகளை, வனத்துறையின் அனுமதியுடன் 'வெற்றி' அறக்கட்டளையினர் வெற்றிகரமாக அகற்றி வருகின்றனர். அகற்றப்பட்ட களைகள், குளக்கரையோரம் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து, சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் கூறியதாவது:
குளங்களில் இருந்து அகற்றப்படும் ஆகாயத் தாமரைகளை கரையோரம் அல்லது சாலையோரங்களில் கொட்டும்போது, அவற்றிலுள்ள விதைகள் மூலம் மீண்டும் முளைத்து பரவும் வாய்ப்புள்ளது. ஆகாயத் தாமரைகள் மக்கும் தன்மை கொண்டவை என்றாலும், அவற்றை நேரடியாக விவசாய நிலங்களில் உரமாகப் பயன்படுத்துவதில் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் உள்ளன. இதனால், விவசாயிகளும் அவற்றை எடுத்துச் செல்ல ஆர்வம் காட்டுவதில்லை.
எனவே, நீர்நிலைகளில் இருந்து அகற்றப்படும் களைகளை முறையாக அப்புறப்படுத்துவதற்கான திட்டத்தை அரசு துறைகள் உருவாக்க வேண்டும். குளங்கள் துார்வாரப்படும் காலங்களிலேயே இதற்கான முன்னேற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும். தன்னார்வ அமைப்புகளுடன் வனத்துறை, நீர்வளத்துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள், வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத் துறைகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும். அறிவியல்பூர்வமான முறையில் களைகளை அகற்றி, அப்புறப்படுத்தினால் மட்டுமே நீர்நிலைகளை நிரந்தரமாக பாதுகாக்க முடியும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.