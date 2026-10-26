பின்னலாடை நிறுவனங்களில் ஆயுதபூஜை கோலாகலம்

ADDED : அக் 19, 2026 05:47 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தொழிற்சாலைகளில் ஆயுதபூஜையும், வீடுகள், கோவில்களில் சரஸ்வதி பூஜையும் நேற்று கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டன.
கடந்த 11-ம் தேதி தொடங்கிய நவராத்திரி விழாவின் நிறைவாக, வீடுகள், கோவில்களில் கொலு வைத்து வழிபாடு நடைபெற்றது. சரஸ்வதி பூஜையையொட்டி புத்தகங்கள், தொழிற்சாலைகளில் இயந்திரங்கள், கடைகளில் பதிவேடுகள் ஆகியவற்றை வைத்து சிறப்புப் பூஜைகள் செய்யப்பட்டன. வாழைக்கன்று, மாவிலைத் தோரணங்கள், மலர்களால் அலங்கரித்து, பொரி, கடலை, சுண்டல், சர்க்கரைப் பொங்கல் உள்ளிட்டவற்றைப் படைத்து வழிபட்டனர்.
பின்னலாடை நிறுவனங்களில் தொழிலாளர்கள் இயந்திரங்களைச் சுத்தம் செய்து, சந்தனம், குங்குமம் வைத்து மலர்களால் அலங்கரித்தனர். ‘சைமா’ சங்கத்தில் தலைவர் சண்முகசுந்தரம் தலைமையில் சரஸ்வதி பூஜை நடைபெற்றது. தொழில் அமைப்புகளிலும் பூஜைக்குப் பிறகு தொழிலாளர்களுக்குப் பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
வாகனங்களுக்கும் பூஜை
ஆயுதபூஜையையொட்டி சைக்கிள் முதல் கார் வரை வாகனங்களைச் சுத்தம் செய்து அலங்கரித்து பூஜை செய்தனர். இதையொட்டி, கடந்த இரண்டு நாட்களாக வாகனப் பணிமனைகளில் பழுதுபார்ப்பு, பராமரிப்புப் பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்றன. சிறுவர்கள் சைக்கிள்களுக்குப் பூஜை செய்து மகிழ்ச்சியுடன் ஓட்டிச் சென்றனர்.
இன்று அம்பு சேர்வை
நவராத்திரியின் பத்தாம் நாளான விஜயதசமி இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நாளில் தொடங்கும் பணிகள் வெற்றி பெறும் என்பது ஐதீகம் என்பதால், குழந்தைகளின் கல்விப் பயணத்தையும் தொடங்கி வைப்பர். கொலு வைத்த கோவில்களில் இன்று மாலை அம்பு சேர்வை நிகழ்ச்சி நடைபெற உள்ளது.
திருப்பூரில் உள்ள ஒரு பின்னலாடை நிறுவனத்தில் ஆயுத பூஜை கொண்டாடப்பட்டது.
ஆயுத பூஜை கொண்டாடியாச்சு... உற்சாகமாக சைக்கிளில் செல்லும் சிறுவன்.
இடம்: மாஸ்கோ நகர்.