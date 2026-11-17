ADDED : நவ 16, 2026 07:59 PM
திருப்பூர்: சூரசம்ஹார விழாவில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் மற்றும் அமைச்சருக்கு அரோகரா என கோஷமிட்டதற்கு சிவசேனா அமைப்பு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, சிவசேனா மாநில இளைஞர் அணி தலைவர் திருமுருக தினேஷ் அறிக்கை:
திருச்செந்துார் கோவில் சூரசம்ஹார நிகழ்வில், ‘சி.எம். விஜய்க்கு அரோகரா; அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ்க்கு அரோகரா, எனவும், ‘முருகன் வேலெடுத்து வந்து சூரரை அழித்தது போல்’ என்பதற்கு பதிலாக ‘சி.எம். விஜய் வேலெடுத்து வந்து’ என்றும், பக்திப் பாடலுக்கு நடுவே அரசியலை புகுத்தி பாடகர் வேல்முருகன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி ஆகியோர் பாடியதற்கு, கடும் கண்டனத்தை தெரிவிக்கிறேன்.
இருவரும் கடவுள் பெயரை சொல்லி மனிதர்களை மிகைப்படுத்துவது கடவுளையே நிந்திக்கும் விதமாகவும், சூரசம்ஹாரத்தை தரிசிக்க வந்த பக்தர்களை முகம் சுளிக்க வைத்து, ஹிந்து மதத்தையும் இழிவுபடுத்தியுள்ளனர். இதற்காக இருவரும் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். இருவர் மீதும் அறநிலையத்துறை துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுத்து, இனிமேல் எந்த கோவில் நிகழ்ச்சியிலும் பாட அனுமதிக்கக் கூடாது.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.