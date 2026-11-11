வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா... ஆறுபடை வேலவனின் அருள்பெற காப்பணிந்த பக்தர்கள்
வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா... ஆறுபடை வேலவனின் அருள்பெற காப்பணிந்த பக்தர்கள்
ADDED : நவ 10, 2026 07:01 PM
திருப்பூர்: ‘குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடம்’ என்று கூறுவது போல், முருகர் அருள்பாலிக்கும் அனைத்து கோவில்களிலும் கந்தசஷ்டி விழா நேற்று கோலாகலமாக துவங்கியது. பக்தர்கள், காப்பணிந்து விரத்தை துவக்கியுள்ளனர்.
திருப்பூர், ஸ்ரீவிஸ்வேஸ்வர சுவாமி கோவிலில், ஷண்முக சுப்பிரமணியருக்கு தினமும், யாகசாலை பூஜை; சிறப்பு அபிேஷகம் மற்றும் அலங்கார பூஜைகள் நடந்து வருகிறது. முதல் நாளான நேற்று சுப்பிரமணியருக்கு, மஹா அபிஷே கம் மற்றும் அலங்காரபூஜைகள் நடந்தது. கந்தசஷ்டி விழாவில், தினமும் ஒரு மலர் வீதம், பல்வகை வண்ண மலர்களால் அலங்காரம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டது. முதல்நாளான நேற்று வெள்ளை நிற மலர் அலங்காரம், 2வது நாளில், சிவப்பு, 3வது நாள் மஞ்சள், 4வது நாள் வெளிர் சிவப்பு, 5வது நாளில் நீலம், 6வது நாளில் பச்சை, 7வது நாளில் அனைத்து வகை மலர்களால் அலங்கார பூஜை நடைபெற உள்ளது.
கருணை பொங்கும்
கந்தப்பெருமான்
திருப்பூர், காலேஜ் ரோடு, கொங்கணகிரி வள்ளி, தெய்வானை சமேத ஸ்ரீகந்தபெருமான்கோவிலில், கந்த சஷ்டி விழா கோலாகலமாக நேற்று துவங்கியது. தினமும், மூலவருக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் மற்றும் அலங்கார பூஜைகள் நடந்து வருகின்றன. நேற்று, ஆயிரக்கணக்கான பக்தகர்கள் காப்பு அணிந்து, கந்தசஷ்டி விரதத்தை துவக்கினர். வரும், 15 ம் தேதி சூரசம்ஹாரமும், 16ல், திருக்கல்யாண உற்சவமும் நடைபெற உள்ளது.
* அலகுமலை முத்துக்குமார பால தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோவிலில் நேற்று காலை, 6:15 மணிக்கு மஹா கணபதி யாக வழிபாட்டுடன் ஸ்கந்த சஷ்டி விழா துவங்கியது. ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கந்தர் சஷ்டி விரதம் துவக்கினர். தொடர்ந்து, கல்யாணசுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு மஹா அபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனை நடந்தது. பூஜைகளை குருக்கள்பாளையம் ஆதீனம் சத்யோஜாத ஆலால சுந்தர பண்டித குரு சுவாமிகள், மருதுறை ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர்.
மாலை, 5:30 மணிக்கு யாக சாலை பூஜை துவங்கியது. அதன்பின், விஜயாபுரம் பனிரெண்டார் பழனியாண்டவர் பாதயாத்திரை குழுவினரின் முருக பக்தி பஜனை நிகழ்ச்சி நடந்தது. கந்த சஷ்டி விழாவில், 15ம் தேதி மதியம், 2:50 மணிக்கு ஸ்ரீ கைலாசநாதர் சுவாமி கோவிலில் சக்திவேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சி, மாலை 4:00 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது.
* குளத்துப்பாளையம் கனககிரி வேலாயுத சுவாமி கோவிலில், கந்தர் சஷ்டி விழா நேற்று காலை, கணபதி யாக பூஜையுடன் துவங்கியது. சுவாமிக்கு அபிஷேக பூஜை, காப்பு கட்டுதல், சிறப்பு கந்தர் சஷ்டி பாராயணம் நடந்தது. பக்தர்கள் காப்பு அணிந்து சஷ்டி விரதம் துவக்கினர். இன்று முதல் சிறப்பு அபிஷேகம், கந்தர் சஷ்டி பாராயணம் நடக்கிறது. 15ம் தேதி மாலை, 4:00 மணிக்கு பார்வதி தேவியிடம் சக்திவேல் வாங்குதல், பின் மலை கிரிவல பாதையில் சூரசம்ஹாரம் நடக்கிறது.
* இதேபோல, ஊத்துக்குளி கதித்தமலை வெற்றி வேலாயுசாமி கோவில், மலைக்கோவில் குழந்தை வேலாயுதசாமி கோவில், சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில், அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், திருமுருகன்பூண்டி திருமுருகநாத சுவாமி கோவில் மலைக்கோவில் குழந்தை வேலாயுத சுவாமி கோவில், அவிநாசிலிங்கேஸ்வரர் கோவில், திருமுருகன்பூண்டி திருமுருகநாதசுவாமி கோவில், பல்லடம் – மாதப்பூர் முத்துக்குமார சுவாமி கோவில் உட்பட அனைத்து முருகர் கோவில்களிலும் கந்த சஷ்டி விழா நேற்று கோலாகலமாக துவங்கியது.
இந்தாண்டு, இளைஞர்கள், இளம்பெண்கள் அதிக அளவு காப்புக்கட்டி கந்தசஷ்டி விரதத்தை துவக்கியுள்ளனர். 16ம் தேதி திருக்கல்யாண உற்சவத்தை தரிசனம் செய்து, கல்யாண விருந்தில், பங்கேற்று சஷ்டி விரதத்தை பூர்த்தி செய்வர்