காலம் கடந்தாலும் குறையாத கலையார்வம்: பரதம் நிகழ்த்திய பாதங்கள்: கலையில் மலர்ந்த கனவுகள்
காலம் கடந்தாலும் குறையாத கலையார்வம்: பரதம் நிகழ்த்திய பாதங்கள்: கலையில் மலர்ந்த கனவுகள்
UPDATED : நவ 10, 2026 09:50 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:46 AM
காலம் கடந்தாலும் குறையாத கலையார்வம்
பரதம் நிகழ்த்திய பாதங்கள்
கலையில் மலர்ந்த கனவுகள்
கலைக்கு வயது ஒரு தடையல்ல; ஆர்வமும் அர்ப்பணிப்பும் இருந்தால் எந்த வயதிலும் சாதிக்கலாம் என்பதை மேடையில் நிரூபித்திருக்கிறார் 42 வயதான பிரியா. திருப்பூர் சாய் கிருஷ்ணா நுண்கலைக்கூடம் சார்பில் நடைபெற்ற பரதநாட்டிய அரங்கேற்றத்தில், இரண்டரை மணி நேரம் முழுமையாக நடனமாடி பார்வையாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தினார்.
அரங்கம் முழுவதும் சலங்கையொலியும் பரதநாட்டிய இசையும் நிறைந்திருக்க, மேடையில் பிரியாவின் நடன அசைவுகள் ஒவ்வொன்றும் அவரது நான்காண்டு கால உழைப்புக்குச் சாட்சியாக அமைந்தன. நடன வகுப்பில் சேர்ந்து வெறும் நான்கு ஆண்டுகளே ஆன நிலையில், முழுமையான பரதநாட்டிய அரங்கேற்றத்தை நிகழ்த்தியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொதுவாக இந்த வயதில் அரங்கேற்றம் செய்பவர்கள் சில பாடல்களை மட்டும் தேர்வு செய்து நடனமாடுவது வழக்கம். ஆனால், அந்த எல்லைக்குள் தன்னைச் சுருக்கிக் கொள்ளவில்லை பிரியா. சோடேச மங்கலம், கவுத்துவம், அலாரிப்பு, ஜதீஸ்வரம், சப்தம், வர்ணம், பதம், அஷ்டபதி, தில்லானா என பரதநாட்டியத்தின் அனைத்து முக்கியப் பிரிவுகளையும் இரண்டரை மணி நேரத்தில் முழுமையாக ஆடி, தனது கலைத் தாகத்தை வெளிப்படுத்தினார்.
அன்றைய தினம் மாலையில் மற்றொரு நெகிழ்ச்சியான நிகழ்வும் அரங்கேறியது. சாய் கிருஷ்ணா நுண்கலைக்கூடத்தின் இயக்குனர் சந்தியா, தனது 50-வது வயதில் ஒரு மணி நேரம் தனி நடன நிகழ்ச்சியை வழங்கினார். 28 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் அரங்கேற்றம் நிகழ்ந்த அதே நாளில் மேடையேறி நடனமாடியது அவரது கலைப் பயணத்தில் மறக்க முடியாத தருணமாக அமைந்தது.
வயது பொருட்டல்ல...
டாக்டர் சந்தியா கூறியதாவது: சரியாக 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 1998 நவம்பர் 1-ம் தேதி எனது அரங்கேற்றம் நடைபெற்றது. இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்து, மீண்டும் அதே நாளில் மேடையேறி நடனமாடியது மிகுந்த நெகிழ்ச்சியை அளிக்கிறது. தினமும் நடன வகுப்புகள் எடுப்பதுடன், எஞ்சிய நேரத்திலும் தீவிரப் பயிற்சி மேற்கொண்டுதான் இந்த நிகழ்ச்சியைச் சாத்தியமாக்கினேன்.
அதேபோல், இல்லத்தரசியான பிரியாவும் தனது வயதைப் பொருட்படுத்தாமல் அனைத்துப் பாடல்களையும் கற்று, முழுமையாக நடனமாடியுள்ளார். திருமணத்துக்குப் பிறகு பெண்கள் தங்களது கனவுகளைக் கைவிட்டுவிடக் கூடாது. குடும்பத்தின் ஆதரவும், தனிப்பட்ட முயற்சியும் இருந்தால் எந்த வயதிலும் கனவுகளை நனவாக்க முடியும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.