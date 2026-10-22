கடைசி வரை தியேட்டர்தான் ‘ஹீரோ!’

UPDATED : அக் 10, 2026 05:54 PM
ADDED : அக் 10, 2026 04:16 PM
ஒரு காலத்தில் சினிமா பார்க்க போஸ்டர் தேடி, வார விடுமுறைக்கு காத்திருந்து, குடும்பத்தோடு தியேட்டருக்கு போனோம். தினம் 3, 4 காட்சிகள் மட்டுமே. இன்று சினிமா கைக்குள் வந்துவிட்டது. ஓ.டி.டி.யில் பயணத்திலும் வீட்டிலும் பார்க்கலாம், ஹோம் தியேட்டரில் பெரிய திரை அனுபவமும் கிடைக்கிறது.
ஆனாலும் அரங்கம் நிறைந்த ரசிகர்கள், தெறிக்கும் இசை, கைதட்டல், இடைவேளை பாப்கார்ன்... - இதுதான் சினிமாவை அனுபவமாக்குகிறது.
ஓ.டி.டி. ஆதிக்கம் இருந்தாலும் தியேட்டர் மவுசு குறையவில்லை. ஒரே கட்டடத்தில் 3, 4 திரை மல்டிபிளக்ஸ்கள், காலை முதல் இரவு வரை காட்சிகள். பெரிய நட்சத்திர படங்களுக்கு மட்டுமல்ல, கதையம்சம் உள்ள சிறு படங்களுக்கும் வரவேற்பு இருக்கிறது. ஆரம்பத்தில் மெதுவாக போகும் சிறு படங்கள் கூட நேர்மறை விமர்சனத்தால் கூட்டத்தை இழுக்கின்றன.
“முன்பு குடிமகன்கள் தொல்லை, சுகாதார பிரச்னை இருந்தது. இப்போது போதையில் வருபவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை, சுத்தம் பேணப்படுகிறது. பாதுகாப்பு இருப்பதால் குடும்பங்கள் மீண்டும் வருகின்றன. வார இறுதி இரவு 10 மணி காட்சிகள் கூட ஹவுஸ்புல். ஹைடெக் சவுண்ட், ஆன்லைன் முன்பதிவு, சமூக வலைதள விமர்சனங்கள் ரசிகர்களை இழுக்கின்றன.
“பிரம்மாண்ட படங்களை பெரிய திரையில் பார்க்க ஓ.டி.டி.யில் பார்த்தவர்களே மீண்டும் தியேட்டருக்கு வருகிறார்கள். ஒரு வகையில் ஓ.டி.டி.யே தியேட்டருக்கு விளம்பரம்” என்கின்றனர் மல்டிபிளக்ஸ் உரிமையாளர்கள்.
பார்க்கும் முறை மாறினாலும் சினிமா மீதான காதல் மாறவில்லை. திரையில் ஒரு காட்சி... அரங்கில் நுாறு குரல்கள்... அதுதான் தியேட்டர்!
பாக்ஸ் 1
கொண்டாட்டமே தியேட்டர்
அருண்குமார், ரசிகர்:
டிக்கெட் விலை அதிகம் என்பதால் ரஜினி, கமல், விஜய், அஜித் போன்ற பெரிய நடிகர்கள் படங்களை மட்டும் தியேட்டரில் கொண்டாடி பார்க்கிறேன். சிறு படங்களை ஓ.டி.டி.யில் பார்த்துக்கொள்கிறேன். ஆனால் ஓ.டி.டி. எவ்வளவு வளர்ந்தாலும் ரசிகர்களோடு சேர்ந்து பார்க்கும் அனுபவத்துக்கு ஈடு இல்லை. தியேட்டர் என்றும் அழியாது.
பாதுகாப்பான எதிர்காலம்
ஹரிஹரன், ரசிகர்:
பிறமொழி படங்களை பார்க்கவும், நேரம் கிடைக்காதபோதும் ஓ.டி.டி. உதவுகிறது. மல்டிபிளக்ஸில் நமக்கு ஏற்ற நேரத்தில் காட்சி தேர்வு செய்யலாம், விமர்சனம் உடனே கிடைக்கிறது. தொடர் வசூல் சாதனைகளே திரையரங்குக்கு வரவேற்பு இருப்பதை காட்டுகிறது. அதனால் திரையரங்கின் எதிர்காலம் பாதுகாப்பானது.
பாக்ஸ் 2
சவாலான சூழல்
சுப்ரமணியம், தலைவர், தியேட்டர் உரிமையாளர் சங்கம்:
ஓ.டி.டி.யில் படங்கள் நேரடியாகவோ, ஒரு சில வாரங்களிலோ வந்துவிடுகின்றன. இதனால் தியேட்டருக்கு வரும் கூட்டம், வருவாய் இரண்டும் பெரிதாக பாதிக்கிறது. ஓ.டி.டி.யில் வெளியாகி பின்பு தியேட்டரில் போட்டாலும் எதிர்பார்த்த கூட்டம் வருவதில்லை. ஆன்லைன் முன்பதிவு வசதி, மின்சார கட்டணம், பராமரிப்பு செலவு என செலவுகள் ஏறிக்கொண்டே போகிறது. இதனால் தற்போதைய திரையரங்கு வணிக சூழல் மிகவும் சவாலானதாக, திருப்தியற்றதாக உள்ளது. இதை சமாளிக்க புதிய வணிக அணுகுமுறை தேவை.
பாக்ஸ் 3
தியேட்டர்களை காப்பாற்ற...
பெரிய படங்களை உடனே ஓ.டி.டி.யில் விடாமல் 4 முதல் 8 வாரம் தியேட்டரில் மட்டும் ஓடவிட வேண்டும் என்பது உரிமையாளர்கள் எதிர்பார்ப்பு.
நட்சத்திர பிம்பத்தை மட்டும் நம்பாமல் நல்ல கதைகளை தேர்வு செய்ய வேண்டும். சிறு படங்களின் டீசர், டிரெய்லருக்கு பெரிய நடிகர்கள் ஆதரவு தந்தால் கவனம் கிடைக்கும். சம்பளம், தயாரிப்பு செலவை கட்டுப்படுத்தினால் டிக்கெட் விலையை குறைக்கலாம். பார்க்கும் முறை மாறினாலும் காதல் மாறவில்லை. ஓ.டி.டி. வீட்டுக்குள் சினிமாவை கொண்டு வந்தாலும், கொண்டாடும் இடம் தியேட்டர்தான்.