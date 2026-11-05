அத்திக்கடவு – அவிநாசி திட்ட விரிவாக்கம்முதல்வர் விஜய் கவனம் ஈர்க்க வியூகம்
அத்திக்கடவு – அவிநாசி திட்ட விரிவாக்கம்முதல்வர் விஜய் கவனம் ஈர்க்க வியூகம்
ADDED : நவ 02, 2026 06:59 PM
திருப்பூர்: அத்திக்கடவு – அவிநாசி திட்டத்தில் விடுபட்ட குளம், குட்டைகளையும் இணைக்க வலியுறுத்தி போராட்டக் குழுவினர் தொடர் இயக்கம் நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், பெருந்துறைக்கு இன்று வரும் முதல்வர் விஜய் கவனத்தை ஈர்க்க விவசாயிகள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்களில் நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தி, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில் செயல்படுத்தப்பட்ட அத்திக்கடவு – அவிநாசி திட்டத்தின் கீழ், தற்போது 1,045 குளம், குட்டைகளுக்கு நீர் செறிவூட்டப்படுகிறது. எனினும், 1,400-க்கும் மேற்பட்ட நீர்நிலைகள் திட்டத்தில் விடுபட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.
விடுபட்ட அனைத்து நீர்நிலைகளையும் திட்டத்தில் சேர்க்கக் கோரி, போராட்டக் குழுவினர் கிராமங்கள் தோறும் விழிப்புணர்வுக் கூட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், திட்டத்தின் முக்கியப் பயனாளிப் பகுதிகளில் ஒன்றான ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறைக்கு இன்று வரும் முதல்வர் விஜய், தனியார் கல்லூரி விழாவில் பங்கேற்கிறார். அப்போது, திட்ட விரிவாக்கக் கோரிக்கையை அவரது கவனத்துக்குக் கொண்டு செல்ல போராட்டக் குழுவினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.
பெருந்துறை சட்டசபைத் தொகுதிக்கு விரைவில் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அத்திக்கடவு – அவிநாசி திட்ட விரிவாக்கம் குறித்து முதல்வரின் நிலைப்பாடு என்ன என்பதை அறிய விவசாயிகள் எதிர்பார்த்துள்ளனர்.