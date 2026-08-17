போலீஸ் வாகனங்கள் ஏலம்

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/ போலீஸ் வாகனங்கள் ஏலம்
ADDED : ஆக 13, 2026 07:11 PM
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திருப்பூர் மாநகர போலீசில் பயன்படுத்தப்பட்டு கழிவு செய்யப்பட்ட 10 இருசக்கர வாகனங்கள் வரும் 19-ம் தேதி மதியம் 3:00 மணிக்கு பொது ஏலத்தில் விற்பனை செய்யப்பட உள்ளன. ஏலம், ஆயுதப்படை கவாத்து மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது.
பங்கேற்க விரும்புவோர் 500 ரூபாய் முன்பணம் செலுத்தி, இன்றும், 17ம் தேதியும் காலை 10:00 முதல் மாலை 5:00 மணி வரை முன்பதிவு ரசீது பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஏலத்தில் வெற்றி பெறுபவர்கள், ஏலத் தொகையுடன் 18 சதவீத ஜி.எஸ்.டி. வரியையும் உடனடியாக செலுத்த வேண்டும். விவரங்களுக்கு, சிறுபூலுவப்பட்டியில் உள்ள ஆயுதப்படை அலுவலக மோட்டார் வாகனப் பிரிவு இன்ஸ்பெக்டரை நேரில் அல்லது 0421-2244305 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்புகொள்ளலாம்.