பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை: ஆனாலும் கால்நடை துறையினர் 'அட்வைஸ்'
பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை: ஆனாலும் கால்நடை துறையினர் 'அட்வைஸ்'
UPDATED : நவ 16, 2026 10:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:47 PM
திருப்பூர்: ' திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பறவைக்காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை; பயம் வேண்டாம். இருப்பினும், எச்சரிக்கை விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்,' என, பொது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுரை வழங்குகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடியில் நோய்வாய்ப்பட்டு அடுத்தடுத்து கோழிகள் இறந்தன. ம.பி., மாநிலம், போபாலில் உள்ள தேசிய ஆய்வகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனைகளில், 'ெஹச்:5 என் 1' எனப்படும் பறவைக்காய்ச்சல் பாதிப்பு என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனால், அப்பகுதியில் வளர்க்கப்பட்ட, 40 ஆயிரம் பண்ணை கோழிகள் பாதுகாப்பாக அழிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், மாநிலம் முழுதும் பறவைக்காய்ச்சல் பாதிப்பை தடுக்கும் வகையில் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்த பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியான பொதுமக்கள் விழிப்புடன், கவனமாக இருக்க தொடர் வழிகாட்டுதல்களும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இறந்த விலங்குகளை
தொட வேண்டாம்
மாவட்ட கால்நடைத்துறை இணை இயக்குனர் இளங்கோ கூறுகையில்,' திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பறவைக்காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை. முன்னெச்சரிக்கையாக பண்ணையாளர்கள் உட்பட கோழி வளர்ப்பாளர்களுக்கு அதிகளவில் கால்நடைகள் இறந்தால் உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறோம். இறந்த விலங்குகளை வெறும் கைகளில் தொட வேண்டாம்,' என்றார்.
நன்கு வேக வைத்த
உணவு நல்லது
மாவட்ட சுகாதார பணிகள் துணை இயக்குனர் ஜெயந்தி கூறுகையில், ''பறவைக்காய்ச்சல் பாதிப்பு திருப்பூரில் இல்லை. அதேநேரம், எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அவசியம். கோழி உள்ளிட்ட இறைச்சிகளை சாப்பிடும் போது, நன்கு வேக வைக்கப்பட்ட இறைச்சியை உண்பது உடலுக்கு பாதுகாப்பானது. காய்ச்சல், தலைவலி, தசைப்பிடிப்பு, இருமல், மூச்சுத்திணறல் போன்ற அறிகுறிகள் தொடர்ந்தால், உடனடியாக மருத்துவரை சந்தித்து ஆலோசனை பெற்றுக் கொள்வது நல்லது,'' என்றார்.