/உள்ளூர் செய்திகள்/திருப்பூர்/பல்லாங்குழியாக சாலை மழையால் மேலும் மோசம்
UPDATED : அக் 27, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:36 PM
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பொங்கலுார்: பலத்த மழையால், பொங்கலுார் பஸ் நிறுத்தத்தில் இருந்து என்.என்.புதுார் செல்லும் சாலையில் இருந்த சிறிய பள்ளங்களில் தண்ணீர் தேங்கியது. அவ்வழியே சென்ற வாகனங்களால் பள்ளங்கள் பெரிதாகி சாலை மேலும் மோசமடைந்துள்ளது.
இதனால் அப்பகுதியில் இருந்து பள்ளி, கல்லுாரிக்குச் செல்லும் மாணவர்கள், வேலைக்கு செல்லும் தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர். சேதமடைந்த சாலையை உடனடியாக சீரமைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
சிதிலமடைந்து காணப்படும், பொங்கலுார் பஸ் நிறுத்தத்தில் இருந்து என்.என்.புதுார் செல்லும் சாலை.