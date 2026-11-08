பெங்களூரு, மயிலாடுதுறை ரயிலில் ஒரு பொது பெட்டி சேர்க்க வலியுறுத்தல்
பெங்களூரு, மயிலாடுதுறை ரயிலில் ஒரு பொது பெட்டி சேர்க்க வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:32 PM
ADDED : நவ 07, 2026 01:54 PM
திருப்பூர்: ஈரோடு - திருப்பூர் - கோவை ஜங்ஷன்களை இணைக்க மாலை நேரங்களில் முன்பதிவில்லா பொது பெட்டிகளை கொண்ட ரயில்கள் இல்லை. மாலை 4:50 முதல் இரவு 7:30 மணி வரை வந்தே பாரத், உதய், ஜனசதாப்தி மட்டுமே இருப்பதால், மூன்று மாவட்ட பயணிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
திருப்பூரில், தினசரி ஈரோடு, திருப்பூர், கோவை இடையே பயணிக்கும் பணியாளர்கள், கல்லுாரி மாணவர்கள், அலுவலர்கள் ரயிலுக்காக காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. இதனால், சேலம் கோட்ட ரயில்வே ஆலோசனைக்குழு சார்பில் உதய், ஜனசதாப்தி ரயில்களில் பொதுபெட்டி ஒன்றை சேர்க்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து, சேலம் கோட்ட மேலாளர் பன்னாலாலிடம் நேரில் வலியுறுத்தப்பட்டு, திருப்பூர் வந்த போது மனுவும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்ட ரயில்வே ஆலோசனைக்குழு உறுப்பினர் சுரேஷ்குமார் கூறியதாவது:
மாலை, 4:50 மணிக்கு நாகர்கோவில் - கோவை எக்ஸ்பிரஸ் பொது பெட்டிகளுடன் ஈரோடு ஜங்ஷன் வருகிறது. இந்த ரயிலுக்கு பின் இரவு, 7:30 மணி வரை இரண்டரை மணி நேரத்துக்கு பொது பெட்டிகளுடன் கூடிய ரயில் ஈரோட்டில் இருந்து திருப்பூர், கோவைக்கு இல்லை. பெங்களூரு, சென்னை கோவை வந்தே பாரத், பெங்களூரு - கோவை உதய், மயிலாடுதுறை - கோவை ஜனசதாப்தி நான்கு ரயில்கள் மாலை 6:40 முதல் இரவு, 7:25 வரை ஈரோட்டை கடக்கின்றன.
ஆனால், இவற்றின் முன்பதிவில்லா பொது பெட்டி இல்லாததால், தினசரி ஈரோடு - திருப்பூர் - கோவை இடையே மாலையில் பயணிக்கும் பயணிகள் ஏற முடியாத நிலை உள்ளது. பயணிகளுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களை தவிர்க்க உதய், ஜனசதாப்தி ரயிலில் தற்காலிகமாக ஒரு பொது பெட்டி சேர்க்க வேண்டும் என கோரிக்கை கடிதம் வழங்கியுள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.