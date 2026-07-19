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வங்கதேசத்தினருக்கு 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை 

வங்கதேசத்தினருக்கு 2 ஆண்டு சிறை தண்டனை 

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 11:09 PM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:33 PM

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UPDATED : ஜூலை 18, 2026 11:09 PM ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:33 PM

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திருப்பூர்:திருப்பூரில் போலி ஆவணங்களுடன் தங்கியிருந்த வங்க தேசத்தைச் சேர்ந்த நபர்களுக்கு திருப்பூர் கோர்ட்டில் சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

பெருமாநல்லுார் அருகே, போலி ஆவணங்களுடன் தங்கியிருந்த வங்க தேசத்தைச் சேர்ந்த இருவரை பெருமாநல்லுார் போலீசார் கைது செய்தனர். அதே போல் நல்லுார் பகுதியில் தங்கியிருந்த இருவரை நல்லுார் போலீசார் கைது செய்தனர்.

இவர்கள் மீதான வழக்கு விசாரணை, திருப்பூர் 2 வது கூடுதல் மாவட்ட கோர்ட்டில் நீதிபதி கனகராஜ் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அரசு தரப்பில் கூடுதல் அரசு வக்கீல் பிரபாகரன் ஆஜரானார். வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, வங்க தேசத்தைச் சேர்ந்த முகமது அஸ்லாம் ஹபீப், 35 மற்றும் ேஹாசன், 30 ஆகிய இருவருக்கும் தலா இரண்டாண்டு கடுங்காவல் சிறைத் தண்டனையும், 14 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்தார். மற்றொரு வழக்கில் கைதான ஆரிப் மியா மற்றும் முகமது அலம்கிர் சர்தார் ஆகிய இருவருக்கும் தலா, 2 ஆண்டு கடுங்காவல் சிறை மற்றும் 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து தீர்ப்பளித்தார். தண்டனைக் காலத்துக்குப் பின் அவர்கள் சொந்த நாட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டது.

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