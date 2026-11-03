பனியன் தொழிலாளிக்கு வெட்டு; 4 பேருக்கு ஏழு ஆண்டு சிறை
பனியன் தொழிலாளிக்கு வெட்டு; 4 பேருக்கு ஏழு ஆண்டு சிறை
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:57 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் ராக்கியாபாளையம், மணியகாரம்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் கார்த்திகேயன், 35; அயர்னிங் மாஸ்டர். சந்தைப்பேட்டையை சேர்ந்தவர் சுவன்ராஜ், 31; இருவரும் நண்பர்கள்.
கடந்த 2020ம் ஆண்டு மணியகாரம்பாளையத்தில் உள்ள மக்களுக்கு பஞ்சமி நிலத்தை மீட்டு வாங்கிக் கொடுப்பதாக சுவன்ராஜ் கூறினார். இதை நம்பி கார்த்திகேயன் வாயிலாக பொதுமக்கள் சுவன்ராஜிடம் பணம் கொடுத்தனர். கூறியபடி நிலம் வாங்கிக் கொடுக்கவில்லை.
இதையடுத்து சுவன்ராஜின் வீட்டுக்கு சென்று, மனைவியிடம் நடந்த சம்பவத்தை கூறி பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்குமாறு கார்த்திகேயன் சத்தம் போட்டார். இதில் கோபமடைந்த சுவன்ராஜ், 2021ம் ஆண்டு டிச., 20ம் தேதி கார்த்திகேயனை மது அருந்த மண்ணரை கடைக்கு அழைத்தார். அப்போது சுவன்ராஜின் நண்பர்களான ஜான், 29, அஜய், 26, மற்றும் மதன், 25, ஆகியோருடன் சேர்ந்து மது அருந்தினர். அப்போது வீட்டுக்கு வந்து சென்றது குறித்து கார்த்திகேயனிடம் கேட்டு சுவன்ராஜ் தகராறு செய்தார்.
மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் சரமாரியாக வெட்டினார். நண்பர்களும் உடன் சேர்ந்து வெட்டினர். காயமடைந்த அவர் திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சைக்கு பின் உயிர் தப்பினார்.
இது தொடர்பாக திருப்பூர் வடக்கு போலீசார் கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட பிரிவின் கீழ் நான்கு பேர் மீது வழக்குப்பதிந்து கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இவ்வழக்கு விசாரணை திருப்பூர் கூடுதல் சப்-கோர்ட்டில் நடந்தது. நேற்று குற்றவாளிகள் நான்கு பேருக்கும் தலா ஏழு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி உமாமகேஸ்வரி தீர்ப்பளித்தார்.