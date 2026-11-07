'பேனர்'களால் மாயமான சந்திப்பு: போராட்டத்துக்கு அறிவிப்பு
'பேனர்'களால் மாயமான சந்திப்பு: போராட்டத்துக்கு அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:24 PM
உடுமலை: பள்ளபாளையம் நால்ரோடு சந்திப்பில், நிற்க கூட இடமில்லாத அளவுக்கு 'பிளக்ஸ்' பேனர்கள் ஆக்கிரமித்துள்ளதால், மக்கள் வேதனையில் உள்ளனர்.
உடுமலையில் இருந்து முக்கிய சுற்றுலா தலங்களான அமராவதி அணை, மூணாறு மற்றும் திருமூர்த்திமலை ரோடு பிரியும் நான்கு ரோடு சந்திப்பு பள்ளபாளையத்தில் உள்ளது.
அதிக போக்குவரத்து உள்ள இந்த சந்திப்பில், சமீபமாக அதிகளவு பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைக்கின்றனர். ரோட்டின் இருபுறங்களிலும், வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்களால் எதிரே வரும் வாகனங்கள் தெரியாமல், விபத்து ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
பஸ் ஸ்டாப் நிழற்கூரை உள்ளிட்ட அனைத்து இடங்களிலும், பேனர்களை வைத்து ஆக்கிரமித்துள்ளனர். அப்பகுதி முழுவதும் நெரிசல் அதிகரித்துள்ளது; மக்கள் நிற்க கூட இடமில்லை.
இவ்வாறு பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டும், தளி போலீசாரும், பள்ளபாளையம் ஊராட்சி நிர்வாகத்தினரும், உடுமலை ஊராட்சி ஒன்றிய அதிகாரிகளும், நெடுஞ்சாலைத்துறையினரும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் உள்ளனர்.
பிளக்ஸ் பேனர்கள் வைக்க பல்வேறு விதிமுறைகள் இருந்தும், அவற்றை பின்பற்றாமல் விதிமீறலில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
விதிமீறல் பேனர்களால் மக்கள் பாதிப்பது குறித்து கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கும், அரசுத்துறை அலுவலர்களை கண்டித்து மா.கம்யூ., கட்சியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக அறிவித்துள்ளனர்.