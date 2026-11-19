UPDATED : நவ 18, 2026 07:28 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:24 PM
அவிநாசி: அவிநாசி நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி கட்டடத்தின் மேல் பகுதியில் வளர்ந்துள்ள ஆலமரத்தால் கட்டடம் சேதமடைந்து வருகிறது. எனவே, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பெற்றோர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
அவிநாசி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகில், நகராட்சி துவக்கப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. பள்ளியில் 300-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். பள்ளிக் கட்டடத்தின் மேல் பகுதியில் இரு இடங்களில் 10 அடி உயரத்துக்கு ஆலமரங்கள் வளர்ந்துள்ளன. இதனால் கட்டடத்தில் பெரிய விரிசல்கள் ஏற்பட்டு, சிமென்ட் பூச்சுகள் பெயர்ந்து வருகின்றன. தொடர்ந்து சேதம் அதிகரித்து வருவதால், மேல் தள வகுப்பறைகளில் படிக்கும் மாணவர்கள் மீது கட்டடத்தின் பூச்சுகள் பெயர்ந்து விழும் அபாயம் இருப்பதாகப் பெற்றோர்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனவே, மரத்தை அகற்றி, சேதமடைந்த வகுப்பறைகளின் மேற்பகுதியைச் சீரமைக்க நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனப் பெற்றோர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.