பி.ஏ.பி. பாசன சிக்கலில் கடைமடை விவசாயிகள்

UPDATED : நவ 10, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:02 PM
வெள்ளகோவில்: பி.ஏ.பி., பாசன திட்டத்தில், காங்கயம் – வெள்ளகோவில் கடைமடை பகுதிகளுக்கு நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ள அளவு தண்ணீரை முழுமையாக வழங்க பல்வேறு நெருக்கடிகளும் இடையூறுகளும் நீடித்து வருகின்றன.
விவசாயிகள் கூறியதாவது;
கடந்த, 1993ல் பி.ஏ.பி., திட்ட விரிவாக்கத்தின் போது, பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பெருக்கும் நோக்கில், புன்செய் பயிர்கள் சாகுபடி செய்வதற்காகக் காங்கயம் – வெள்ளகோவில் பகுதியில், 48 ஆயிரம் ஏக்கர் உட்பட மொத்தம் 1.25 லட்சம் ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன ஆயக்கட்டில் சேர்க்கப்பட்டன. தற்போது கடைமடை பகுதிக்கு, 10 கன அடி கூடுதல் நீர் வழங்க செயற் பொறியாளர் பரிந்துரைத்துள்ளார்.
இதனால், தமிழக அரசு விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளுக்கு செவிசாய்த்து நடவடிக்கை எடுத்தாலும், பாசன திட்டக்குழுவினர் இதற்கு தடை ஏற்படுத்தி தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். கடந்த காலங்களில் உரிய சட்டப்பூர்வ உரிமைகள் பெற்று தரப்படாத நிலையில், இந்த அரசு உடனடியாக தலையிட்டு கடைமடைப் பகுதிகளுக்கு சட்டப்படி சேர வேண்டிய நீரை முழுமையாக வழங்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கிறோம். அரசு துறைகளில் அதற்கான சாதகமான சூழல் தற்போது நிலவுகிறது.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.