அடிப்படை வசதியில்லாமல் தவிப்பு வெற்றிவேல்நகரில் மக்கள் வேதனை
அடிப்படை வசதியில்லாமல் தவிப்பு வெற்றிவேல்நகரில் மக்கள் வேதனை
UPDATED : நவ 20, 2026 05:13 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:10 PM
உடுமலை: குடிநீர் வினியோக குளறுபடி, தெருவிளக்கு பராமரிப்பில் அலட்சியம் என அடிப்படை வசதிகள் கூட கிடைக்காமல், சின்னவீரம்பட்டி வெற்றிவேல் நகர் மக்கள் பாதித்து வருகின்றனர்.
உடுமலை ஒன்றியம், சின்னவீரம்பட்டி ஊராட்சிக்குட்பட்ட வெற்றிவேல் நகரானது, வளர்ந்து வரும் குடியிருப்பாக உள்ளது. இப்பகுதிக்கு திருமூர்த்தி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தில், முறையாக குடிநீர் வினியோகிப்பதில்லை.
கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் அதிகமாக குடிநீர் வராததால், மக்கள் பல கி.மீ., துாரம் பயணித்து நகருக்கு வந்து தண்ணீர் பிடித்துச்செல்கின்றனர். கடந்த மாதம் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டைக்கண்டித்து, அப்பகுதி மக்கள் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.
இருப்பினும் குடிநீர் வினியோகம் சீராகவில்லை. ஊராட்சி, ஒன்றிய நிர்வாகத்தினர் ஆய்வு செய்து குடிநீர் வினியோகத்கை சீராக்க வேண்டும்.
அதே போல், தாராபுரம் மாநில நெடுஞ்சாலை மற்றும் கிராம இணைப்பு ரோட்டில் இருந்து குடியிருப்புக்கு வரும் வழித்தடத்தில், போதிய தெருவிளக்குகள் இல்லை. குறைந்த மின்னழுத்த பிரச்னையால், ஏற்கனவே உள்ள தெருவிளக்குகளும் முறையாக எரிவதில்லை.
இவ்வாறு அடிப்படை வசதிகளுக்காக போராடும் நிலைக்கு, வெற்றிவேல் நகர் மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். விரைவில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்த வலியுறுத்தி, திருப்பூர் கலெக்டருக்கும் புகார் மனு அனுப்பியுள்ளனர்.