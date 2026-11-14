சகோதயா தடகளப் போட்டி பழனியப்பா பள்ளி பிரமாதம்

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ADDED : நவ 13, 2026 11:04 PM
திருப்பூர்: நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான திருப்பூர் சகோதயா தடகளப் போட்டிகளில், அவிநாசி பழனியப்பா சர்வதேச பள்ளி மாணவர்கள் 6 தங்கம், 7 வெள்ளி, 8 வெண்கலம் என மொத்தம் 21 பதக்கங்களை வென்றுள்ளனர்.
பத்தொன்பது வயது பெண்கள் பிரிவில், 12ம் வகுப்பு மாணவி நிவேதிதா தனிநபர் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார். 100, 200 மீ., ஓட்டங்களில் தங்கம், நீளம் தாண்டுதலில் வெள்ளி, உயரம் தாண்டுதலில் வெண்கலம் பெற்றார். 11ம் வகுப்பு மாணவி ஷர்விகா, ஈட்டி எறிதல், வட்டெறிதல் போட்டிகளில் தங்கம் வென்றார்.
மாணவர்கள் தன்வந்த், கோகுல் கிருஷ்ணன், ஆகர்ஷனா உள்ளிட்டோரும் பல்வேறு போட்டிகளில் பதக்கங்களைப் பெற்றனர். 400மீ., தொடர் ஓட்டத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றனர். வெற்றி பெற்ற மாணவர்களை பள்ளி நிர்வாகத்தினர், முதல்வர், ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.