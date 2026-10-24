பவானி ஆற்றில் வெள்ளம் திருப்பூர் நீராதாரம் சிறக்கும்
பவானி ஆற்றில் வெள்ளம் திருப்பூர் நீராதாரம் சிறக்கும்
UPDATED : அக் 09, 2026 01:18 AM
ADDED : அக் 09, 2026 01:15 AM
திருப்பூர்: பில்லுார் அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழையால் பவானி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், திருப்பூர் மாவட்டத்தின் குடிநீர் தேவைக்கும், விவசாயத்துக்கும் முக்கிய நீராதாரமாக விளங்கும் பவானி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது. மழை தொடர்ந்து பெய்யும் நிலையில், ஆற்றின் நீர்வரத்து மற்றும் குடிநீர் திட்டங்களின் செயல்பாடுகளை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர்.
பில்லுார் அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக அணையின் நீர்மட்டம் வேகமாக உயர்ந்தது. நேற்று முன்தினம் அணையின் நீர்மட்டம் 96 அடியை கடந்தது. அணையில் இருந்து மின் உற்பத்திக்காக வினாடிக்கு 6,000 கன அடி தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருவதால், பவானி ஆற்றில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.
வெள்ளநீருடன் சேறும் சகதியும் கலந்து வருவதால், மேட்டுப்பாளையம், காரமடை நகராட்சிகள் மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளுக்கான குடிநீர் திட்டங்களின் நீரேற்று நிலையங்களில் உள்ள மின் மோட்டார்களில் சேறு அடைத்து பழுது ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அப்பகுதிகளில் குடிநீர் வினியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது.
பவானி ஆற்றின் நீர்வரத்து அதிகரித்திருப்பது, திருப்பூர் மாவட்ட மக்களிடையேயும் கவனத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. திருப்பூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு குடிநீர் திட்டங்களுக்கு பவானி ஆறு முக்கிய நீராதாரமாக உள்ளது. இதேபோல், பவானி ஆற்றை நம்பியுள்ள நீர்ப்பாசனப் பகுதிகளில் விவசாயப் பணிகளுக்கும் ஆற்று நீர் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில், பவானி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரிப்பது விவசாயிகளுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நீர்நிலைகளில் நீர் இருப்பு அதிகரித்தால், வரும் மாதங்களில் விவசாயப் பணிகளுக்கு தேவையான தண்ணீர் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
அதேநேரம், ஆற்றில் திடீரென நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் நேரங்களில் குடிநீர் நீரேற்று நிலையங்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கவும், குடிநீர் வினியோகத்தில் தடை ஏற்படாமல் இருக்கவும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.