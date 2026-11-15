சைக்கிள் போட்டி: வீரர்கள் உற்சாகம்

ADDED : நவ 14, 2026 08:21 PM
திருப்பூர்: தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில், முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாதுரை பிறந்தநாளையொட்டி சைக்கிள் போட்டி இன்று (நவ.,14) நடைபெற்றது.
திருப்பூர், காலேஜ் ரோடு, சிக்கண்ணா அரசு கலைக்கல்லுாரி முன் போட்டியை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் துவக்கி வைத்தார். கலெக்டர் முத்துக்குமரன் தலைமை வகித்தார். மேயர் (பொறுப்பு) பாலசுப்ரமணியம், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் பாலமுருகன், திருப்பூர் வடக்கு – சத்தியபாமா, தாராபுரம் – சத்தியபாமா உள்ளிட்டோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் ரகுகுமார் வரவேற்றார்.
மாணவர் பிரிவில் 143 பேர், மாணவியர் பிரிவில் 106 பேர் என மொத்தம் 249 பேர் பங்கேற்றனர். விளையாட்டுப் பிரிவு ஆசிரியர்கள் ராஜாராம், ஆனந்தன், பூபாலன், ராமகிருஷ்ணன், மணிமன்னன், ஜெயகண்ணன், சுப்பிரமணி, சரவணன், தமிழ்வாணி, உமாமகேஸ்வரி உள்ளிட்டோர் போட்டியை ஒருங்கிணைத்தனர்.
வெற்றி பெற்றவர்கள்:
13 வயது பிரிவில் மாணவர்களில் பிரணவ் (ஏ.வி.பி., பள்ளி) முதலிடம், பிரியன்ராஜ் (பிளாட்டோஸ் அகாடமி) இரண்டாமிடம், விசேஷ் விசாகன் (விகாஸ் வித்யாலயா) மூன்றாமிடம். மாணவியரில் தாரணி (ஸ்ரீனிவாசா பள்ளி, உடுமலை) முதலிடம், சோபியா (டீ பப்ளிக்) இரண்டாமிடம், சர்பிகா (ஸ்ரீனிவாசா பள்ளி, உடுமலை) மூன்றாமிடம்.
15 வயது பிரிவில் மாணவர்களில் ஆகாஷ் (டீ பப்ளிக்), அஷ்வின் (ஸ்ரீனிவாசா வித்யாலயா), வேலுசாமி (பாரதி கிட்ஸ்) ஆகியோர் முறையே முதல் மூன்று இடங்கள், மாணவியரில் பவித்ரா (ஜெய்வாபாய் பள்ளி), கவிஸ்ரீ (லுார்துமாதா, உடுமலை), கீர்த்தி (கோவை) ஆகியோர் முறையே முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்றனர்.
17 வயது பிரிவில் மாணவர்களில் தருண்குமார் (சாரதா வித்யாலயா), தருண்பிரணவ் (ஏ.வி.பி., பள்ளி), காவ்யன் (குமரன் ஆர்ட்ஸ், கருவலுார்) ஆகியோர் முறையே முதல் மூன்று இடங்களைப் பிடித்தனர். மாணவியரில் மதுஸ்ரீ (அரசு பெண்கள் பள்ளி, கருவலுார்), சாருஹாசினி (ஜெய்வாபாய் பள்ளி), ஸ்ரீநிதி (பிளாட்டோஸ் அகாடமி) ஆகியோர் முறையே முதல் மூன்று இடங்களைப் பெற்றனர்.
முதலிடம் பிடித்தவர்களுக்கு தலா ரூ.5 ஆயிரம், இரண்டாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு ரூ.3 ஆயிரம், மூன்றாமிடம் பெற்றவர்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன. மாவட்ட சைக்கிளிங் அசோசியேஷன் தலைவர் தங்கராஜ், செயலாளர் பத்மநாபன், பொருளாளர் பிரகாஷ், இணைச் செயலாளர் செந்தில் உள்ளிட்டோர் பரிசுகளை வழங்கினர். மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மகேந்திரன் நன்றி கூறினார்.