‘சாத்’ பண்டிகை கொண்டாட பீஹார் தொழிலாளர்கள் பயணம்

UPDATED : நவ 10, 2026 07:06 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் பின்னலாடை தொழிலில், எட்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். குறிப்பாக, வட மாநிலங்களை சேர்ந்த இரண்டு லட்சத்துக்கும் அதிகமான தொழிலாளர்களும் உள்ளனர்.
ஒடிசா, பீஹார், ஜார்கண்ட், உத்தரபிரதேசம், ஹரியானா உள்ளிட்ட, வடமாநிலத்தை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் திருப்பூரில் தங்கி பணியாற்றி வருகின்றனர். மாநிலங்களில் கொண்டாடப்படும் பாரம்பரிய விழாக்களுக்கு மட்டும் சென்று வருவது வழக்கம்.
அதன்படி, பீஹாரில் 13 துவங்கி, 16 ம் தேதி வரை, சாத் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. பீஹார் மட்டுமல்லாது, ஜார்க்கண்ட், கிழக்கு உத்தரபிரதேசம் உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களிலும் சாத் பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.
பீஹாரில் ‘சாத்’ பண்டிகை பிரசித்தி பெற்றது என்பதால், திருப்பூரில் வசிக்கும் பீஹார் மக்கள், சாத் பண்டிகைக்காக, அதிக அளவு சென்றுள்ளனர். தீபாவளீி பண்டிகை விடுமுறை துவங்கியதும், 7 ம் தேதி முதல், தினமும் திருப்பூரில் இருந்து புறப்பட்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றனர்.
தீபாவளி போனஸ் வாங்கிய மகிழ்ச்சியுடன், திருப்பூரில் இருந்து ரயில்களில் புறப்பட்டு செல்வது அதிகரித்துள்ளது. தீபாவளி மற்றும் சாத் பண்டிகை நெருக்கமாக வருவதால், பண்டிகை முடிந்தாலும், இம்மாத இறுதிக்குள், மீண்டும் திரும்ப திட்டமிட்டுள்ளதாக, வடமாநில தொழிலாளர் தெரிவித்துள்ளனர்.