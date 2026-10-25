'பயோமைனிங்': திருப்பூர் பாறைக்குழி குப்பை பிரச்னைக்கு... ;பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் மாநகராட்சி அறிக்கை
'பயோமைனிங்': திருப்பூர் பாறைக்குழி குப்பை பிரச்னைக்கு... ;பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் மாநகராட்சி அறிக்கை
UPDATED : செப் 27, 2026 05:11 AM
ADDED : செப் 27, 2026 04:49 AM
திருப்பூர்: திருப்பூர் மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் தேங்கியுள்ள பழைய கழிவுகளை, 'பயோ-மைனிங்' முறையில் சுத்திகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக, தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
திருப்பூர் மாநகராட்சிப் பகுதியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பைகள் பாறைக்குழிகளில் கொட்டப்படுவதை எதிர்த்து, பொங்குபாளையத்தைச் சேர்ந்த சதீஷ்குமார், தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் தெற்கு மண்டலத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கு கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், மாநகராட்சியின் கழிவு மேலாண்மை நடவடிக்கைகள் குறித்த அறிக்கை சமீபத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதில், 159.35 சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவும், 13.99 லட்சம் மக்கள் தொகையும் கொண்ட திருப்பூர் மாநகராட்சியில், அதிகளவில் தேங்கியுள்ள கழிவுகளை அகற்ற மாற்று நிலம் இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கழிவுகளை வேறு இடத்துக்கு மாற்றுவது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொது சுகாதாரப் பிரச்னைகளை ஏற்படுத்தும் என்பதால், பழைய கழிவுகளை பயோ-மைனிங் முறையில் சுத்திகரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
தினமும் 573.55 டன் திருப்பூர் மாநகராட்சியில் தினமும் 573.55 மெட்ரிக் டன் திடக்கழிவு உருவாகிறது. இதில் 460 மெட்ரிக் டன் கழிவுகளை சுத்திகரிக்கும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த கழிவு மேலாண்மை கட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது.
தற்போது நுண்ணுர மையங்கள் மூலம் தினசரி 90 மெட்ரிக் டன், வள மீட்பு மையங்கள் மூலம் 50 மெட்ரிக் டன், பயோ-மெத்தனேஷன் ஆலை மூலம் 15 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் சுத்திகரிக்கப்படுகின்றன. கோழிக் கழிவு 15 மெட்ரிக் டன்னும், மீன் மற்றும் ஹோட்டல் கழிவுகள் 10 மெட்ரிக் டன்னும் தனியாகச் சேகரிக்கப்படுகின்றன.
மேலும், மொத்தக் கழிவு உருவாக்குபவர்களிடம் இருந்து தனியார் நிறுவனங்கள் மூலம் தினசரி 75 மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் சேகரிக்கப்பட்டு அகற்றப்படுகின்றன. தற்போது நடைபெற்று வரும் கூடுதல் கழிவு சுத்திகரிப்பு உள்கட்டமைப்பு பணிகள், 3 மாதங்களில் பயன்பாட்டுக்கு வரும் என மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
நீண்டகால தீர்வாக, பல்லடத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் பொது-தனியார் பங்களிப்புடன் பயோ -சிஎன்ஜி ஆலை அமைக்கவும், கோவை மாநகராட்சியுடன் இணைந்து தினசரி 1,200 மெட்ரிக் டன் கழிவுகளை கையாளும் கழிவிலிருந்து ஆற்றல் தயாரிக்கும் ஆலை அமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையில், கைவிடப்பட்ட குவாரி தளத்தை சென்னை அண்ணா பல்கலை சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு மைய நிபுணர் குழு, கடந்த ஜூலை 30-ல், நேரில் ஆய்வு செய்துள்ளது. குழுவின் தொழில்நுட்ப அறிக்கை கிடைத்ததும், பயோ-மைனிங் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்புக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு, தமிழக அரசின் ஒப்புதலுக்குப் பின் தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் தாக்கல் செய்யப்படும் என மாநகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து வழக்கு தொடர்ந்த திருப்பூர் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் சதீஷ்குமார் கூறுகையில், ''கழிவு மேலாண்மைக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி முறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பது குறித்து விசாரணை நடத்த மாநில அளவிலான சிறப்புக் குழு அமைக்க வேண்டும்; மேலும், திட மற்றும் திரவக் கழிவு பிரச்னைகளுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண வேண்டும்,'' என்றார்.
நீண்டகால தீர்வாக, பல்லடத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தில் பொது- தனியார் பங்களிப்புடன் பயோ -சிஎன்ஜி ஆலை அமைக்கவும், கோவை மாநகராட்சியுடன் இணைந்து தினசரி 1,200 மெட்ரிக் டன் கழிவுகளை கையாளும் கழிவிலிருந்து ஆற்றல் தயாரிக்கும் ஆலை அமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது