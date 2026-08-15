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பா.ஜ. தேசிய கொடி ஊர்வலம்

பா.ஜ. தேசிய கொடி ஊர்வலம்

ADDED : ஆக 13, 2026 07:24 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 07:24 PM

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பா.ஜ., திருப்பூர் வடக்கு மாவட்டம் சார்பில், வடக்கு, தெற்கு மற்றும் பல்லடம் தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட மண்டலங்களில் தேசியக் கொடி ஊர்வலம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. நேற்று மாலை, குமரன் சிலை முன்பிருந்து தேசியக் கொடி ஊர்வலம் தொடங்கியது.

மாவட்ட தலைவர் சீனிவாசன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் செந்தில்வேல், மாநில செயலாளர் மலர்கொடி, மாவட்ட பொதுச் செயலாளர்கள் அருண், நடராஜ், கலாமணி, மாவட்ட பொருளாளர் நடராஜ் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர். சிறப்பு விருந்தினர்களாக முன்னாள் ஐ.ஜி. சிதம்பரசாமி, மாநில பொதுச் செயலாளர் முருகானந்தம் கலந்து கொண்டனர்.

தேசியக் கொடிகளை ஏந்தியபடி அணிவகுத்துச் சென்ற கட்சியினர், குமரன் சிலையில் இருந்து குமரன் சாலை வழியாக வளர்மதி பகுதியை கடந்து, மாநகராட்சி அருகேயுள்ள காந்தி சிலை முன்பு ஊர்வலத்தை நிறைவு செய்தனர்.

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தேசியக்கொடி ஊர்வலத்தில் அணிவகுத்த பா.ஜ.வினர்.

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