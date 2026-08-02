எப்.எல். 2 பார் அமைக்க பா.ஜ.வினர் எதிர்ப்பு

UPDATED : ஆக 01, 2026 09:20 PM
ADDED : ஆக 01, 2026 09:12 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் முதலிபாளையம் ரோட்டில் அமைய உள்ள எப்.எல்.2 பாருக்கு அனுமதியளிக்க கூடாது என்று, பா.ஜ. வினர் திருப்பூர் எஸ்.பி. அலுவலகத்தில் புகார் மனு அளித்தனர்.
திருப்பூர் வடக்கு மாவட்ட பா.ஜ. தலைவர் சீனிவாசன் தலைமையில், அக்கட்சி நிர்வாகிகள், திருப்பூர் எஸ்.பி. சிருஷ்டி சிங்கிடம் நேற்று மனு அளித்தனர்.
அதில், 'முதலிபாளையம் சிட்கோ ரோட்டில் பாரத் அவென்யூ உள்ளது. இப்பகுதியில் எப்.எல். 2 பார் அமைய உள்ளது. இப்பகுதியையொட்டி, குடியிருப்பு, கோவில், சிட்கோ தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளது. பார் அமைய உள்ள ரோட்டை ஆயிரக்கணக்கானோர் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். எனவே, இந்த பகுதியில் பார் அமைந்தால், மக்கள் சிரமம் ஏற்படும். எனவே, பொதுமக்கள் கூடும், இந்த இடத்தில் அமையவிருக்கும் கிளப்பிற்கு அனுமதி தர கூடாது,' என்று வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.