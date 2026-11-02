ஊராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து மறியல்: கொங்கல்நகரத்தில் பரபரப்பு
ஊராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து மறியல்: கொங்கல்நகரத்தில் பரபரப்பு
ADDED : நவ 01, 2026 05:47 PM
உடுமலை: ஊராட்சி நிர்வாகத்தைக்கண்டித்து கிராம சபையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்த மக்கள், சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால், கொங்கல்நகரம் கிராமத்தில் பரபரப்பு நிலவியது.
குடிமங்கலம் ஒன்றியம் கொங்கல்நகரம் ஊராட்சி அலுவலகத்தில் இன்று (நவ.,1) கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. கூட்டத்தில் பங்கேற்ற மக்கள் வெளிநடப்பு செய்து, தாராபுரம் மாநில நெடுஞ்சாலையில் திடீர் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்கள் கூறியதாவது: கொங்கல்நகரம் ஊராட்சியில், தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் பணியாளர்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் சம்பளம் முழுவதுமாக கிடைப்பதில்லை. இப்பிரச்னை குறித்து பல முறை கேட்டும், ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் பதில் அளிக்க மறுக்கின்றனர்.
குடிநீர் வினியோகத்தில் பல குளறுபடிகள் நடக்கிறது. திருமூர்த்தி கூட்டுக்குடிநீர் திட்டத்தில் வரும் தண்ணீரை குடியிருப்புகளுக்கு முறையாக வினியோகிப்பதில்லை. உவர்ப்பு நீரை கலந்து வினியோகிப்பதால், பலருக்கு உடல் நலம் பாதித்துள்ளது.
திடக்கழிவு மேலாண்மை திட்டத்தையும் செயல்படுத்தாமல் சுகாதார சீர்கேடு நிலவுகிறது. குடியிருப்புகளிலுள்ள கான்கிரீட் ரோடுகள் பழுதடைந்து நீண்ட காலமாகியும் சீரமைக்கப்படவில்லை.
பல மாதங்களாக அடிப்படை பிரச்னைகளுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காமல், ஊராட்சி நிர்வாகத்தினர் அலட்சியமாக உள்ளனர். இவ்வாறு, தெரிவித்தனர்.
குடிமங்கலம் எஸ்.ஐ, மகேஸ்வரி, பி.டி.ஓ., மாணிக்கம், ஊராட்சி செயலாளர் மகாலிங்கம் உள்ளிட்டோர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
பிரச்னைகளுக்கு விரைவில் தீர்வு காணப்படும் என, அதிகாரிகள் தரப்பில் உறுதியளித்ததால், போராட்டத்தை மக்கள் கைவிட்டனர். மக்களின் திடீர் போராட்டத்தால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.