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பி.எம்.எஸ். 72வது ஆண்டு விழா: 30 இடங்களில் நடத்த திட்டம்

பி.எம்.எஸ். 72வது ஆண்டு விழா: 30 இடங்களில் நடத்த திட்டம்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 09:05 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:01 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 09:05 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:01 PM

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திருப்பூர்:திருப்பூரில் பாரதீய மஸ்தூர் சங்கம் (பி.எம்.எஸ்.) மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் மாவட்ட தலைவர் லட்சுமி நாராயணன் தலைமையில் நடைபெற்றது.

வரும் 23-ம் தேதி சங்கத்தின் 72-வது ஆண்டு விழாவை 30-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் நடத்துவது, ஆகஸ்ட் 28-ம் தேதி சுற்றுச்சூழல் தினத்தை 50 இடங்களில் கடைப்பிடிப்பது, செப்டம்பர் 17-ம் தேதி தொழிலாளர் தினம் மற்றும் விஸ்வகர்மா ஜெயந்தியை கொண்டாடுவது, அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் சென்னையில் நடைபெறும் மாநில மாநாட்டில் திருப்பூரில் இருந்து ஆயிரம் பேர் பங்கேற்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

மாவட்ட செயலாளர் மாதவன், பொருளாளர் சீனிவாசன், செயல் தலைவர் செந்தில், மாநில செயலாளர் சந்தான கிருஷ்ணன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் சிதம்பரசாமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

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