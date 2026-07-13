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﻿ பூட்டிய வீட்டில் சடலம் மீட்பு

﻿ பூட்டிய வீட்டில் சடலம் மீட்பு

ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:03 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 09:03 AM

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திருப்பூர்: திருப்பூர், காங்கயம் ரோடு, வெங்கடேஸ்வரா நகரில், பூட்டிய வீட்டில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசியது. தெற்கு போலீசார் நேற்று கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, ஒருவர் அழுகிய நிலையில் உயிரிழந்து கிடந்தார். அவரது பெயர் இப்ராஹிம், 42, மீன் கடை பணியாளர் என்பது தெரியவந்தது.

குடும்ப பிரச்னையால் மனைவியைப் பிரிந்து தனியாக வசித்து வந்த அவர், கடந்த 8-ம் தேதி உயிரிழந்திருக்கலாம் என போலீசார் தெரிவித்தனர். தெற்கு போலீசார்விசாரிக்கின்றனர்.

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