பின்னலாடை நிறுவனங்களில் போனஸ் பட்டுவாடா நிறைவு

ADDED : நவ 04, 2026 08:29 PM
திருப்பூர்: திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் மட்டுமின்றி, நிட்டிங், சாய ஆலை, பிரின்டிங், எம்பிராய்டரிங் உள்ளிட்ட அனைத்து பிரிவுகளைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கும் தீபாவளி போனஸ் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கடந்த இரண்டு வாரங்களாக போனஸ் பட்டுவாடா நடந்து வந்தது.
நேற்று வரை, 95 சதவீத தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. சிறிய அளவில் பிரச்னைகள் ஏற்பட்டாலும், தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் பேச்சு நடத்தி சுமுகமாக தீர்வு கண்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், நாளை முதல் பின்னலாடை நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், விடுபட்ட தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் இன்று போனஸ் வழங்கப்படும் என நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
வெளிமாவட்ட தொழிலாளர்களின் சொந்த ஊர் பயணத்துக்கு வசதியாக, நாளை முதல் வரும் 10ம் தேதி வரை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேவையுள்ள தொழிலாளர்கள் கூடுதல் நாட்கள் விடுமுறை எடுத்துக்கொள்ளவும் நிறுவனங்கள் அனுமதி அளித்துள்ளன.
தொழிற்சங்க நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:
திருப்பூரில் போனஸ் வழங்குவதில் சில நேரங்களில் தாமதம் ஏற்படலாம். ஆனால், பெரிய அளவில் பிரச்னைகள் ஏற்பட்டதில்லை. இதுவரை போனஸ் கிடைக்காத தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் இன்று கண்டிப்பாக வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளோம். நிறுவனங்களும், கடைசி பணி நாளான இன்று விடுபட்ட அனைவருக்கும் போனஸ் வழங்குவதாக உறுதி அளித்துள்ளன.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.