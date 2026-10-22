பின்னலாடை தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ்! வரும் 24 அல்லது 31ல் கிடைக்கும்: தீபாவளி சிறப்பு விற்பனைக்கு தயாராக வர்த்தக நிறுவனங்கள்
பின்னலாடை தொழிலாளர்களுக்கு போனஸ்! வரும் 24 அல்லது 31ல் கிடைக்கும்: தீபாவளி சிறப்பு விற்பனைக்கு தயாராக வர்த்தக நிறுவனங்கள்
UPDATED : அக் 08, 2026 03:44 AM
ADDED : அக் 07, 2026 07:54 PM
திருப்பூர்: தீபாவளி பண்டிகை நெருங்குகிறது; ஆயுதபூஜைக்கு பிறகு போனஸ் பட்டுவாடாவை தொடங்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பில், திருப்பூர் பின்னலாடை தொழிலாளர்கள் காத்திருக்கின்றனர். போனஸ் கைக்கு வந்ததும், புத்தாடை, பட்டாசு, வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் என, தீபாவளி ஷாப்பிங்கை தொடங்கவும் தொழிலாளர்கள் தயாராகி வருகின்றனர்.
நவ., 8-ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ளது. அதற்கு முன்னதாக, வரும் 19-ம் தேதி ஆயுதபூஜை, சரஸ்வதி பூஜையும், 20-ம் தேதி விஜயதசமியும் கொண்டாடப்பட உள்ளன. இதையொட்டி, திருப்பூர் நகரம் பண்டிகை கொண்டாட்டத்துக்கு தயாராகி வருகிறது.
திருப்பூர் பின்னலாடை நிறுவனங்களில் பெரும்பாலும் சனிக்கிழமைகளில் சம்பளம் வழங்குவது வழக்கம். இந்த மாதம் 24, 31-ம் தேதிகள் சனிக்கிழமைகளாக உள்ளதால், இந்த இரு நாட்களில் ஏதேனும் ஒரு நாளில் போனஸ் பட்டுவாடா தொடங்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு தொழிலாளர்கள் மத்தியில் உள்ளது.
தொழிலில் பல்வேறு நெருக்கடிகள் இருந்தாலும், தொழிலாளர்களுக்கு வழக்கம்போல் போனஸ் வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் நிறுவனங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. ஆயுதபூஜை முடிந்ததும், தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையும் வேகமெடுக்க உள்ளது.
திருப்பூரின் பின்னலாடை தொழிலைப் பொறுத்தவரை, தீபாவளி கால ஆர்டர்களும், விற்பனையும் முக்கியமானவை. அதேபோல், தொழிலாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் போனஸ் தொகை, பண்டிகை காலத்தில் நகரின் சில்லறை வர்த்தகத்துக்கும் முக்கியமானதாக அமைகிறது.
ஜவுளிக்கடைகள், பர்னிச்சர் கடைகள், எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஷோரூம்கள் உள்ளிட்ட வர்த்தக நிறுவனங்கள், அடுத்த வாரம் முதல் தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையை தொடங்க தயாராகி வருகின்றன. போனஸ் பட்டுவாடா தொடங்கியதும், கடைவீதிகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பட்டாசு, ஜவுளி, பர்னிச்சர், ஸ்வீட் ஸ்டால்கள் உள்ளிட்ட கடைகள் அதிரடி சலுகைகளுடன் சிறப்பு விற்பனையை தொடங்க முழுவீச்சில் தயாராகி வருகின்றன. கடந்த ஆண்டை விட கூடுதல் போனஸ் வழங்க வேண்டும்; தீபாவளிக்கு குறைந்தது 15 நாட்களுக்கு முன்பாகவே போனஸ் வழங்க வேண்டும் என பின்னலாடை தொழிற்சங்கங்களும் வலியுறுத்தியுள்ளன.
போனஸ் கைக்கு வந்தால், தொழிலாளர்களின் ஷாப்பிங் தொடங்கும்; ஷாப்பிங் தொடங்கினால், திருப்பூர் கடைவீதிகளின் தீபாவளி விற்பனையும் களைகட்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.
ஷாப்பிங் பட்டியல் தயார்
தீபாவளி போனஸ் கைக்கு வந்ததும், திருப்பூர் பின்னலாடை தொழிலாளர்களின் முதல் கவனம் குடும்பத் தேவைகளில்தான். புத்தாடை, குழந்தைகளுக்கான பொருட்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள், பட்டாசு, இனிப்பு என, ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் தனித்தனி ஷாப்பிங் பட்டியல் தயாராகி வருகிறது. இதனால் போனஸ் பட்டுவாடா தொடங்கும் நாளை தொழிலாளர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.
கடைவீதிகளில் 'தீபாவளி'
போனஸ் பணம் சந்தைக்கு வரும்போது, அதன் தாக்கம் பின்னலாடை தொழிலாளர்களின் குடும்பங்களோடு நின்றுவிடாது; திருப்பூரின் வர்த்தக வீதிகளிலும் எதிரொலிக்கும். ஜவுளி, எலக்ட்ரானிக்ஸ், பர்னிச்சர், பட்டாசு, இனிப்பு என அடுத்தடுத்து கடைகளில் சிறப்பு விற்பனை தொடங்க உள்ள நிலையில், வாடிக்கையாளர்களை கவரும் வகையில் சலுகைகளும் அறிவிக்கப்பட உள்ளன. தொழிலாளர்களின் போனஸ் தொகை, இந்தாண்டு தீபாவளி வர்த்தகத்தின் முக்கிய இயக்க சக்தியாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு வர்த்தகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.